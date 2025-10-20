Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесут проект об увеличении не облагаемой налогом суммы подарков - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251020/gd-863702420.html
В Госдуму внесут проект об увеличении не облагаемой налогом суммы подарков
В Госдуму внесут проект об увеличении не облагаемой налогом суммы подарков - 20.10.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект об увеличении не облагаемой налогом суммы подарков
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить размер не облагаемой налогом суммы подарков и призов с 4 до 10 тысяч... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T00:27+0300
2025-10-20T00:55+0300
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863702420.jpg?1760910912
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить размер не облагаемой налогом суммы подарков и призов с 4 до 10 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также первый заместитель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев. "Законопроектом предлагается учесть данное обстоятельство и увеличить определённую Налоговым кодексом предельную не облагаемую сумму освобождения по указанному основанию с 4 000 до 10 000 рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Предлагается увеличить размер необлагаемых налогом доходов для граждан. Речь идет о стоимости подарков, которые налогоплательщики получают от организаций или индивидуальных предпринимателей. Также предлагается освободить от налогообложения стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых по решению властей. Сюда же относятся и любые выигрыши, получаемые в ходе рекламных мероприятий. Не облагаться налогом, согласно проекту, будут суммы материальной помощи, оказываемой как действующим, так и бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию. Кроме того, сюда входит и возмещение работодателями стоимости лекарств, приобретенных для их сотрудников, супругов, родителей, детей и подопечных, а также для бывших работников-пенсионеров. Предлагаемые изменения также затрагивают ряд других социальных выплат: материальная помощь, которую общественные организации инвалидов оказывают инвалидам, выигрыши участников азартных игр и лотерей, а также материальная помощь, предоставляемая образовательными учреждениями своим студентам, аспирантам и другим категориям обучающихся. "Сегодняшний порог в четыре тысячи рублей устарел и не соответствует реальной экономике. Мы предлагаем повысить необлагаемую сумму до 10 тысяч, чтобы учесть инфляцию и сделать налоговую систему справедливее по отношению к гражданам. Это шаг навстречу людям. Такая корректировка не создаёт дополнительной нагрузки на бюджет, но позволяет снизить налоговое давление на граждан и организации, оказывающие материальную помощь", - сказал Гусев РИА Новости.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество
Экономика, Общество
00:27 20.10.2025 (обновлено: 00:55 20.10.2025)
 
В Госдуму внесут проект об увеличении не облагаемой налогом суммы подарков

Депутаты предлагают повысить не облагаемую налогом сумму подарков до десяти тысяч рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить размер не облагаемой налогом суммы подарков и призов с 4 до 10 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также первый заместитель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев.
"Законопроектом предлагается учесть данное обстоятельство и увеличить определённую Налоговым кодексом предельную не облагаемую сумму освобождения по указанному основанию с 4 000 до 10 000 рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Предлагается увеличить размер необлагаемых налогом доходов для граждан. Речь идет о стоимости подарков, которые налогоплательщики получают от организаций или индивидуальных предпринимателей.
Также предлагается освободить от налогообложения стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых по решению властей. Сюда же относятся и любые выигрыши, получаемые в ходе рекламных мероприятий.
Не облагаться налогом, согласно проекту, будут суммы материальной помощи, оказываемой как действующим, так и бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию. Кроме того, сюда входит и возмещение работодателями стоимости лекарств, приобретенных для их сотрудников, супругов, родителей, детей и подопечных, а также для бывших работников-пенсионеров.
Предлагаемые изменения также затрагивают ряд других социальных выплат: материальная помощь, которую общественные организации инвалидов оказывают инвалидам, выигрыши участников азартных игр и лотерей, а также материальная помощь, предоставляемая образовательными учреждениями своим студентам, аспирантам и другим категориям обучающихся.
"Сегодняшний порог в четыре тысячи рублей устарел и не соответствует реальной экономике. Мы предлагаем повысить необлагаемую сумму до 10 тысяч, чтобы учесть инфляцию и сделать налоговую систему справедливее по отношению к гражданам. Это шаг навстречу людям. Такая корректировка не создаёт дополнительной нагрузки на бюджет, но позволяет снизить налоговое давление на граждан и организации, оказывающие материальную помощь", - сказал Гусев РИА Новости.
 
ЭкономикаОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала