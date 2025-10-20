https://1prime.ru/20251020/glavy-863701931.html

В Евросоюзе обсудят 19-й пакет санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Буксующее согласование 19-го по счету пакета санкций против России, а также военную и финансовую поддержку Киева будут обсуждать главы МИД стран Евросоюза на встрече в Люксембурге в понедельник. Евросоюз начал обсуждать очередные ограничения еще в августе этого года, и в Брюсселе рассчитывали ввести их в действие уже в сентябре, однако согласование затормозилось из-за позиции Венгрии и Словакии. В настоящее время пакет все еще находится на техническом обсуждении у постоянных представителей стран-членов ЕС. При этом верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас признавала, что с каждым пакетом Еврокомиссии все сложнее достичь согласия всех 27 стран сообщества и наполнить очередной пакет. "Совет ЕС обсудит усиление давления на Россию, включая 19-й пакет санкций, меры по пресечению деятельности теневого флота и противодействию гибридной деятельности России", - указывается в повестке заседания. Ранее Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как ожидается, включат запрет импорта к 2027 году российского СПГ, различные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, криптовалют, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций. Планируется также запретить европейским компаниям инвестиции в особые экономические зоны в РФ, ввести запрет компаниям перестраховывать самолеты, суда РФ в течение пяти лет после продажи, а также запретить европейским юрлицам вести дела с портами вне ЕС, используемыми для продажи военной техники. Меры могут затронуть даже туристический сектор и перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза. СМИ сообщали, что Каллас также продвигает идею принятия совместной декларации стран ЕС для ведения переговоров о принудительном досмотре судов со странами, под флагами которых якобы передвигаются корабли, перевозящие российскую нефть. Военную и финансовую поддержку Киева министры хотят обсудить после беседы с главой МИД Украины Андреем Сибигой. "В ходе последующей дискуссии Совет ЕС проведет стратегическое обсуждение всех направлений поддержки ЕС Украины. Обсуждение будет сосредоточено на том, как наращивать существующие обязательства ЕС для дальнейшего укрепления вклада в гарантии безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Это включает в себя дальнейшее усиление военной поддержки Украины и ее оборонной промышленности, финансовую поддержку, а также энергетическую сферу", - указывается в повестке встречи глав МИД ЕС. Возможно министры затронут и потенциальный саммит российского и американского лидеров в Будапеште, о котором ранее после переговоров с Владимиром Путиным сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. В числе других тем, которые хотят обсудить европейские министры, ситуация на Ближнем Востоке и мирное урегулирование обострившегося палестино-израильского конфликта в рамках мирного плана Трампа. Ранее в Еврокомиссии заявляли, что главы МИД стран Евросоюза обсудят внесенное ранее главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен предложение о частичной приостановке соглашения о партнерстве с Израилем и санкциях против израильских министров и поселенцев. Министры, в частности, могут принять решение отклонить такое предложение в связи с началом урегулирования ситуации вокруг сектора Газа. Главы МИД обсудят также отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона, ситуацию в Судане, Молдавии и Грузии. В обсуждении проблем безопасности в Черноморском регионе примет, как ожидается, участие глава МИД Турции. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России. После принятия 18-го пакета под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

