В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для отцов новорожденных

В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для отцов новорожденных

2025-10-20

2025-10-20T00:28+0300

2025-10-20T00:50+0300

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск до семи дней для отцов в связи с рождением ребенка, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делами ветеранов Ярослав Нилов, первый зампред думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), а также депутаты ГД Елена Драпеко (СРЗП) и Алексей Журавлев (партия "Родина"). В настоящее время российское трудовое законодательство не содержит отдельной гарантии в виде оплачиваемого отпуска для отцов в непосредственный период после рождения ребенка. В соответствии со статьей 128 ТК РФ, работник может получить отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам в случае рождения ребенка продолжительностью не более пяти календарных дней, а также использовать ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика в период отпуска по беременности и родам супруги. Однако такой отпуск является либо неоплачиваемым, либо ограничен по времени и условиям использования. "Предлагаемый законопроект восполняет данный пробел, устанавливая право работников — отцов новорожденных детей на однократный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что использование отпуска возможно в любое время в течение одного года со дня рождения ребенка. При этом предусматривается, что неиспользованный отпуск не компенсируется денежной выплатой. Введение данного дополнительного отпуска, по мнению авторов инициативы, окажет положительное социальное и экономическое воздействие, а также поддерживает идеи социальной справедливости в сфере трудовых отношений. "Сегодня российские отцы не имеют отдельного оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребёнка. Мы считаем это несправедливым. Государство должно создавать условия, чтобы отец мог быть рядом с семьёй в самый важный момент - в первые дни после рождения малыша", - сказал Гусев РИА Новости.

