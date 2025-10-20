https://1prime.ru/20251020/gosduma-863703741.html

В Госдуме рассказали о графике выплат пенсий в ноябре

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. График выплат пенсий в ноябре будет скорректирован из-за праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства, выплаты, которые должны были прийти в начале месяца, поступят уже 1 ноября, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "В ноябре 2025 года график выплат пенсий будет скорректирован из-за праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства. Так как 2, 3 и 4 ноября официально объявлены нерабочими, Социальный фонд России заранее переносит даты перечислений, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек. Если установленная дата доставки пенсии приходится на выходной или праздник, средства поступают раньше — в последний рабочий день перед длинными выходными. В этом году это означает, что выплаты, которые должны были прийти в начале месяца, поступят уже 1 ноября", - сказал Говырин. Депутат отметил, что такой порядок касается как тех, кто получает пенсию через банк, так и тех, кому средства доставляют на дом или через почтовое отделение. "Для почтовых отделений даты доставки корректируются с учетом режима их работы в конкретном регионе, но правило досрочного перевода остается неизменным. Перечисления на банковские счета обычно поступают заранее — не позднее 31 октября. Проверить точный день зачисления можно в личном кабинете на сайте Социального фонда или в мобильном приложении банка. Перенос графика выплат происходит ежегодно по утвержденному календарю выходных, чтобы пенсионеры могли получить средства вовремя, независимо от праздничных дней", - подчеркнул он.

2025

