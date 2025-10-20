https://1prime.ru/20251020/gost--863711987.html

В России появился ГОСТ на световозвращающие элементы детской одежды

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. ГОСТ на световозвращающие элементы детской одежды появился в России, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Росстандарта Антон Шалаев. "Выделю несколько стандартов, принятых буквально за последний месяц, значимость которых очевидна. ГОСТ на световозвращающие сигнальные элементы детской и подростковой одежды – это требования, направленные на обеспечение безопасности детей как участников дорожного движения, чтобы она не страдала из-за недобросовестных участников рынка", - сказал Шалаев. Он рассказал, что действующая сейчас программа стандартизации товаров и услуг для детей была изначально рассчитана на период 2022-2027 годов, однако была актуализирована в позапрошлом году, туда добавилось большое количество новых тем. Руководитель Росстандарта предположил, что в течение двух-трех лет эта программа будет полностью выполнена, но работа над стандартами для товаров и услуг детей не закончится, поэтому, возможно, появится новая программа уже на следующий пятилетний период. Кроме того, среди недавно принятых ГОСТов Шалаев назвал стандарт на транспортных логистических роботов, которые используются на складах, ГОСТ по системам онлайн-мониторинга сельскохозяйственных тракторов и техники для лесозаготовок, а также стандарт на нефтепромысловые морские сооружения. Также в рамках тематики безопасности и качества товаров и услуг для детей были актуализированы стандарты на детские стулья для кормления и детские манежи. Кроме того, был принят ГОСТ на безопасность водных аттракционов. Помимо этого, вышел разработанный совместно с МЧС стандарт по модульным сборно-разборным зданиям и сооружениям, которые используются для временного пребывания спасателей или людей, попавших в чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. "По новому направлению – ГОСТам в сфере туристических услуг - впервые появился стандарт на глэмпинги, требования к которым ранее не были нигде установлены. Кроме того, был принят ГОСТ с рекомендациями по адаптации объектов для размещения иностранных туристов", - добавил Шалаев. По его словам, ежегодно в России утверждаются свыше 1,7 тысячи ГОСТов, а за три квартала 2025 года принято уже более тысячи новых стандартов.

