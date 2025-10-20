https://1prime.ru/20251020/gruzoviki-863714468.html
Россия нарастила ввоз китайских грузовиков несмотря на ограничения
Россия нарастила ввоз китайских грузовиков несмотря на ограничения - 20.10.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила ввоз китайских грузовиков несмотря на ограничения
Россия в сентябре в 2,5 раза нарастила ввоз китайских грузовиков несмотря на действие запрета на ввоз машин четырех марок, следует из анализа РИА Новости данных | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T11:03+0300
2025-10-20T11:03+0300
2025-10-20T11:03+0300
экономика
китай
рф
россия
бизнес
росстандарт
dongfeng
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/16/836401662_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b685575be618ff5252f824065a704079.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре в 2,5 раза нарастила ввоз китайских грузовиков несмотря на действие запрета на ввоз машин четырех марок, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. В конце июля этого года Росстандарт принял решение о запрете импорта и продажи в РФ ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, а также шасси данных брендов в связи с нарушением требований по безопасности. Позднее в сентябре ведомство согласовало одну из программ по устранению нарушений у грузовиков марки Sitrak. Несмотря на это ввоз в Россию китайских грузовиков в начале осени подскочил в 2,5 раза, составив 85,4 миллиона долларов, что сильно превышает среднюю месячную стоимость импорта до вступления запрета в силу (57,5 миллиона долларов). Одновременно импорт за первые девять месяцев текущего года снизился в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого, составив всего 522,6 миллиона долларов против 2,3 миллиарда долларов годом ранее.
https://1prime.ru/20251020/avto-863714317.html
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/16/836401662_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bcb0dddb14bfd7cde7cfd8567ec23c0a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, рф, россия, бизнес, росстандарт, dongfeng, мировая экономика
Экономика, КИТАЙ, РФ, РОССИЯ, Бизнес, Росстандарт, DONGFENG, Мировая экономика
Россия нарастила ввоз китайских грузовиков несмотря на ограничения
РФ в сентябре в 2,5 раза нарастила ввоз китайских грузовиков, несмотря на действие запрета
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре в 2,5 раза нарастила ввоз китайских грузовиков несмотря на действие запрета на ввоз машин четырех марок, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
В конце июля этого года Росстандарт
принял решение о запрете импорта и продажи в РФ
ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng
, Foton, FAW и Sitrak, а также шасси данных брендов в связи с нарушением требований по безопасности. Позднее в сентябре ведомство согласовало одну из программ по устранению нарушений у грузовиков марки Sitrak.
Несмотря на это ввоз в Россию китайских грузовиков в начале осени подскочил в 2,5 раза, составив 85,4 миллиона долларов, что сильно превышает среднюю месячную стоимость импорта до вступления запрета в силу (57,5 миллиона долларов).
Одновременно импорт за первые девять месяцев текущего года снизился в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого, составив всего 522,6 миллиона долларов против 2,3 миллиарда долларов годом ранее.
Россия нарастила импорт легковых автомобилей из Китая в сентябре