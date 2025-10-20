Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила ввоз китайских грузовиков несмотря на ограничения - 20.10.2025
Россия нарастила ввоз китайских грузовиков несмотря на ограничения
Россия в сентябре в 2,5 раза нарастила ввоз китайских грузовиков несмотря на действие запрета на ввоз машин четырех марок, следует из анализа РИА Новости данных | 20.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре в 2,5 раза нарастила ввоз китайских грузовиков несмотря на действие запрета на ввоз машин четырех марок, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. В конце июля этого года Росстандарт принял решение о запрете импорта и продажи в РФ ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, а также шасси данных брендов в связи с нарушением требований по безопасности. Позднее в сентябре ведомство согласовало одну из программ по устранению нарушений у грузовиков марки Sitrak. Несмотря на это ввоз в Россию китайских грузовиков в начале осени подскочил в 2,5 раза, составив 85,4 миллиона долларов, что сильно превышает среднюю месячную стоимость импорта до вступления запрета в силу (57,5 миллиона долларов). Одновременно импорт за первые девять месяцев текущего года снизился в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого, составив всего 522,6 миллиона долларов против 2,3 миллиарда долларов годом ранее.
11:03 20.10.2025
 
Россия нарастила ввоз китайских грузовиков несмотря на ограничения

РФ в сентябре в 2,5 раза нарастила ввоз китайских грузовиков, несмотря на действие запрета

Грузовики. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре в 2,5 раза нарастила ввоз китайских грузовиков несмотря на действие запрета на ввоз машин четырех марок, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
В конце июля этого года Росстандарт принял решение о запрете импорта и продажи в РФ ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, а также шасси данных брендов в связи с нарушением требований по безопасности. Позднее в сентябре ведомство согласовало одну из программ по устранению нарушений у грузовиков марки Sitrak.
Несмотря на это ввоз в Россию китайских грузовиков в начале осени подскочил в 2,5 раза, составив 85,4 миллиона долларов, что сильно превышает среднюю месячную стоимость импорта до вступления запрета в силу (57,5 миллиона долларов).
Одновременно импорт за первые девять месяцев текущего года снизился в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого, составив всего 522,6 миллиона долларов против 2,3 миллиарда долларов годом ранее.
Россия нарастила импорт легковых автомобилей из Китая в сентябре
Заголовок открываемого материала