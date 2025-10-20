Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сократила импорт китайских смартфонов в сентябре
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Импорт Россией смартфонов из Китая в сентябре в годовом выражении рухнул почти в два раза, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Так, за сентябрь из Поднебесной в РФ приехало 1,3 миллиона смартфонов на 173,5 миллиона долларов. Это в 1,9 раза меньше, чем 2,5 миллиона устройств, которые прибыли в Россию за предыдущий сентябрь. Тогда стоимость поставок составила 279,5 миллиона долларов. При этом в месячном выражении объем российского импорта немного увеличился: на 6%, до максимума с марта. Всего по итогам трех кварталов этого года Москва закупила у Пекина 11,3 миллиона смартфонов (на 1,26 миллиарда долларов), что на треть меньше, чем за такой же период годом ранее. Главными покупателями телефонов у КНР по итогам сентября стали США (7,5 миллиона штук), ОАЭ (5,1 миллиона), Япония (2,02 миллиона), Мексика (1,9 миллиона) и Пакистан (1,6 миллиона). Россия же расположилась на восьмом месте, год назад она была третьей.
11:40 20.10.2025
 
Россия сократила импорт китайских смартфонов в сентябре

Россия в сентябре вдвое сократила импорт китайских смартфонов

© РИА Новости . Владимир ВяткинСалон связи
Салон связи - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Салон связи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Импорт Россией смартфонов из Китая в сентябре в годовом выражении рухнул почти в два раза, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
Так, за сентябрь из Поднебесной в РФ приехало 1,3 миллиона смартфонов на 173,5 миллиона долларов. Это в 1,9 раза меньше, чем 2,5 миллиона устройств, которые прибыли в Россию за предыдущий сентябрь. Тогда стоимость поставок составила 279,5 миллиона долларов.
При этом в месячном выражении объем российского импорта немного увеличился: на 6%, до максимума с марта.
Всего по итогам трех кварталов этого года Москва закупила у Пекина 11,3 миллиона смартфонов (на 1,26 миллиарда долларов), что на треть меньше, чем за такой же период годом ранее.
Главными покупателями телефонов у КНР по итогам сентября стали США (7,5 миллиона штук), ОАЭ (5,1 миллиона), Япония (2,02 миллиона), Мексика (1,9 миллиона) и Пакистан (1,6 миллиона). Россия же расположилась на восьмом месте, год назад она была третьей.
