Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся на 2,55% - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251020/indeks-863704926.html
Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся на 2,55%
Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся на 2,55% - 20.10.2025, ПРАЙМ
Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся на 2,55%
Японский фондовый индекс Nikkei на Токийской бирже с начала торгов в понедельник поднялся на 1212,33 пункта (на 2,55%) в связи с укрепившимися ожиданиями... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T04:58+0300
2025-10-20T04:58+0300
рынок
торги
индексы
япония
синдзо абэ
nikkei
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863704926.jpg?1760925523
ТОКИО, 20 окт – ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei на Токийской бирже с начала торгов в понедельник поднялся на 1212,33 пункта (на 2,55%) в связи с укрепившимися ожиданиями избрания на пост премьер-министра страны главы правящей в Японии Либерально-демократической партии Санаэ Такаити, свидетельствуют данные торгов. Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, поднялся до 48794,28 пункта, обновив таким образом рекорд, установленный 9 октября, в 48597 пункта. Как ожидается, в понедельник Либерально-демократическая партия во главе с Санаэ Такаити и Партия обновления Японии (Ниппон исин-но-кай) официально объявят о создании коалиции. Это даст ЛДП необходимые голоса парламентариев для того, чтобы на выборах премьера во вторник она могла провести своего кандидата. В этом случае новым премьер-министром и первой в истории Японии женщиной на этом посту станет нынешняя глава ЛДП Санаэ Такаити. Санаэ Такаити 4 октября была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. До выхода "Комэйто" из коалиции она должна была с большой долей вероятности стать первой женщиной на посту премьер-министра. Затем ее позиции пошатнулись, когда оппозиционные партии стали вести активные переговоры о выдвижении единого кандидата на выборах премьера в парламенте. Такаити отличается крайне консервативными правыми взглядами, входила в команду покойного экс-премьера Синдзо Абэ, который называл ее "звездой консерваторов".
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, япония, синдзо абэ, nikkei
Рынок, Торги, Индексы, ЯПОНИЯ, Синдзо Абэ, Nikkei
04:58 20.10.2025
 
Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся на 2,55%

Индекс Nikkei обновил исторический максимум

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 20 окт – ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei на Токийской бирже с начала торгов в понедельник поднялся на 1212,33 пункта (на 2,55%) в связи с укрепившимися ожиданиями избрания на пост премьер-министра страны главы правящей в Японии Либерально-демократической партии Санаэ Такаити, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, поднялся до 48794,28 пункта, обновив таким образом рекорд, установленный 9 октября, в 48597 пункта.
Как ожидается, в понедельник Либерально-демократическая партия во главе с Санаэ Такаити и Партия обновления Японии (Ниппон исин-но-кай) официально объявят о создании коалиции. Это даст ЛДП необходимые голоса парламентариев для того, чтобы на выборах премьера во вторник она могла провести своего кандидата. В этом случае новым премьер-министром и первой в истории Японии женщиной на этом посту станет нынешняя глава ЛДП Санаэ Такаити.
Санаэ Такаити 4 октября была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. До выхода "Комэйто" из коалиции она должна была с большой долей вероятности стать первой женщиной на посту премьер-министра. Затем ее позиции пошатнулись, когда оппозиционные партии стали вести активные переговоры о выдвижении единого кандидата на выборах премьера в парламенте. Такаити отличается крайне консервативными правыми взглядами, входила в команду покойного экс-премьера Синдзо Абэ, который называл ее "звездой консерваторов".
 
РынокТоргиИндексыЯПОНИЯСиндзо АбэNikkei
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала