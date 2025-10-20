https://1prime.ru/20251020/indeks-863704926.html

Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся на 2,55%

Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся на 2,55% - 20.10.2025, ПРАЙМ

Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся на 2,55%

Японский фондовый индекс Nikkei на Токийской бирже с начала торгов в понедельник поднялся на 1212,33 пункта (на 2,55%) в связи с укрепившимися ожиданиями... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T04:58+0300

2025-10-20T04:58+0300

2025-10-20T04:58+0300

рынок

торги

индексы

япония

синдзо абэ

nikkei

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863704926.jpg?1760925523

ТОКИО, 20 окт – ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei на Токийской бирже с начала торгов в понедельник поднялся на 1212,33 пункта (на 2,55%) в связи с укрепившимися ожиданиями избрания на пост премьер-министра страны главы правящей в Японии Либерально-демократической партии Санаэ Такаити, свидетельствуют данные торгов. Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, поднялся до 48794,28 пункта, обновив таким образом рекорд, установленный 9 октября, в 48597 пункта. Как ожидается, в понедельник Либерально-демократическая партия во главе с Санаэ Такаити и Партия обновления Японии (Ниппон исин-но-кай) официально объявят о создании коалиции. Это даст ЛДП необходимые голоса парламентариев для того, чтобы на выборах премьера во вторник она могла провести своего кандидата. В этом случае новым премьер-министром и первой в истории Японии женщиной на этом посту станет нынешняя глава ЛДП Санаэ Такаити. Санаэ Такаити 4 октября была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. До выхода "Комэйто" из коалиции она должна была с большой долей вероятности стать первой женщиной на посту премьер-министра. Затем ее позиции пошатнулись, когда оппозиционные партии стали вести активные переговоры о выдвижении единого кандидата на выборах премьера в парламенте. Такаити отличается крайне консервативными правыми взглядами, входила в команду покойного экс-премьера Синдзо Абэ, который называл ее "звездой консерваторов".

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, япония, синдзо абэ, nikkei