Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США растут в сезон корпоративной отчетности - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251020/indeks-863725958.html
Фондовые индексы США растут в сезон корпоративной отчетности
Фондовые индексы США растут в сезон корпоративной отчетности - 20.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут в сезон корпоративной отчетности
Основные фондовые индексы США растут в понедельник, участники рынка обращают внимание на корпоративные новости и ожидают отчетности американских компаний по... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T18:25+0300
2025-10-20T18:25+0300
рынок
индексы
сша
dow jones
bank of america
tesla
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_3f6981c4a50f156a8dc645520647aeba.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в понедельник, участники рынка обращают внимание на корпоративные новости и ожидают отчетности американских компаний по итогам деятельности за квартал, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.12 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,83% - до 46 571,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,4%, до 22 996,5 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,99%, до 6 729,83 пункта. "Начало сезона отчетности оказалось удачным", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Bank of America Савиты Субраманианы (Savita Subramanian). "76% компаний превзошли прогнозы по прибыли на акцию, это выше среднего показателя за первую неделю сезона отчетности в 68% и выше уровня прошлого квартала в 73%", - сообщает Блумберг со ссылкой на эксперта. На этой неделе Tesla опубликует финансовые показатели по итогам деятельности за квартал. Отчетность станет первой среди компаний "Великолепной семерки" США, участники рынка ожидают "сигналов" от технологического сектора страны.
https://1prime.ru/20251020/dollar-863724671.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4229d1f1d130f77e777160c0d39c806.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, сша, dow jones, bank of america, tesla, nasdaq composite
Рынок, Индексы, США, Dow Jones, Bank of America, Tesla, Nasdaq Composite
18:25 20.10.2025
 
Фондовые индексы США растут в сезон корпоративной отчетности

Основные фондовые индексы США растут в понедельник

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в понедельник, участники рынка обращают внимание на корпоративные новости и ожидают отчетности американских компаний по итогам деятельности за квартал, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.12 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,83% - до 46 571,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,4%, до 22 996,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,99%, до 6 729,83 пункта.
"Начало сезона отчетности оказалось удачным", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Bank of America Савиты Субраманианы (Savita Subramanian).
"76% компаний превзошли прогнозы по прибыли на акцию, это выше среднего показателя за первую неделю сезона отчетности в 68% и выше уровня прошлого квартала в 73%", - сообщает Блумберг со ссылкой на эксперта.
На этой неделе Tesla опубликует финансовые показатели по итогам деятельности за квартал. Отчетность станет первой среди компаний "Великолепной семерки" США, участники рынка ожидают "сигналов" от технологического сектора страны.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Доллар дешевеет к евро и иене на опасениях за экономику США
17:56
 
РынокИндексыСШАDow JonesBank of AmericaTeslaNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала