Фондовые индексы США растут в сезон корпоративной отчетности

2025-10-20T18:25+0300

2025-10-20T18:25+0300

2025-10-20T18:25+0300

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в понедельник, участники рынка обращают внимание на корпоративные новости и ожидают отчетности американских компаний по итогам деятельности за квартал, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.12 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,83% - до 46 571,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,4%, до 22 996,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,99%, до 6 729,83 пункта. "Начало сезона отчетности оказалось удачным", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Bank of America Савиты Субраманианы (Savita Subramanian). "76% компаний превзошли прогнозы по прибыли на акцию, это выше среднего показателя за первую неделю сезона отчетности в 68% и выше уровня прошлого квартала в 73%", - сообщает Блумберг со ссылкой на эксперта. На этой неделе Tesla опубликует финансовые показатели по итогам деятельности за квартал. Отчетность станет первой среди компаний "Великолепной семерки" США, участники рынка ожидают "сигналов" от технологического сектора страны.

