https://1prime.ru/20251020/indeks-863725958.html
Фондовые индексы США растут в сезон корпоративной отчетности
Фондовые индексы США растут в сезон корпоративной отчетности - 20.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут в сезон корпоративной отчетности
Основные фондовые индексы США растут в понедельник, участники рынка обращают внимание на корпоративные новости и ожидают отчетности американских компаний по... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T18:25+0300
2025-10-20T18:25+0300
2025-10-20T18:25+0300
рынок
индексы
сша
dow jones
bank of america
tesla
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_3f6981c4a50f156a8dc645520647aeba.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в понедельник, участники рынка обращают внимание на корпоративные новости и ожидают отчетности американских компаний по итогам деятельности за квартал, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.12 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,83% - до 46 571,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,4%, до 22 996,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,99%, до 6 729,83 пункта. "Начало сезона отчетности оказалось удачным", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Bank of America Савиты Субраманианы (Savita Subramanian). "76% компаний превзошли прогнозы по прибыли на акцию, это выше среднего показателя за первую неделю сезона отчетности в 68% и выше уровня прошлого квартала в 73%", - сообщает Блумберг со ссылкой на эксперта. На этой неделе Tesla опубликует финансовые показатели по итогам деятельности за квартал. Отчетность станет первой среди компаний "Великолепной семерки" США, участники рынка ожидают "сигналов" от технологического сектора страны.
https://1prime.ru/20251020/dollar-863724671.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4229d1f1d130f77e777160c0d39c806.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, сша, dow jones, bank of america, tesla, nasdaq composite
Рынок, Индексы, США, Dow Jones, Bank of America, Tesla, Nasdaq Composite
Фондовые индексы США растут в сезон корпоративной отчетности
Основные фондовые индексы США растут в понедельник