ФАС подготовила проект об индексации ж/д тарифа на перевозки контейнеров

2025-10-20T12:36+0300
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. ФАС России подготовила проект об индексации тарифов на железнодорожные перевозки грузов с 1 декабря 2025 года на 10% и дополнительной индексации на 5% в 2026 году на контейнерные перевозки, сообщается в пояснительной записке на портале проектов федеральных нормативных правовых актов. Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития России на 2026-2028 годы, опубликованном в сентябре на сайте министерства, писало, что тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в РФ с 1 декабря 2025 года планируется проиндексировать на 10%. ФАС подготовила проект приказа по индексации грузотарифов РЖД. "Проектом приказа предусматривается: Индексация тарифов на перевозку грузов с 1 декабря 2025 года на 10,0%, что соответствует параметрам прогноза социально-экономического развития РФ … Дополнительную индексацию тарифов на контейнерные перевозки на 5% в 2026 году (за исключением перевозок в термических контейнерах)", - говорится в пояснительной записке. Проект также предусматривает сохранение действия коэффициента 1,1 к тарифам на порожний пробег универсального подвижного состава (полувагонов и платформ, а также крытых вагонов) на постоянной основе. "В целом эффекты от реализации предлагаемых тарифных решений выступают необходимым фактором достижения сбалансированности финансовой модели компании и играют ключевую роль в формировании источников финансирования масштабной инвестиционной программы, что в конечном итоге будет способствовать развитию пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, обеспечению безопасности и бесперебойности перевозочного процесса и удовлетворению в полном объеме растущих потребностей в вывозе продукции, ограничений по привлечению заимствований и снижения выручки в условиях падения грузооборота", - указано в записке.
