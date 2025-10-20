https://1prime.ru/20251020/indeksatsiya-863716652.html

ФАС подготовила проект об индексации ж/д тарифа на перевозки контейнеров

ФАС подготовила проект об индексации ж/д тарифа на перевозки контейнеров - 20.10.2025, ПРАЙМ

ФАС подготовила проект об индексации ж/д тарифа на перевозки контейнеров

ФАС России подготовила проект об индексации тарифов на железнодорожные перевозки грузов с 1 декабря 2025 года на 10% и дополнительной индексации на 5% в 2026... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T12:36+0300

2025-10-20T12:36+0300

2025-10-20T12:36+0300

экономика

бизнес

рф

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/75846/90/758469037_0:3:2997:1688_1920x0_80_0_0_c853966ab90c0d5fbbd9decd18893476.jpg

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. ФАС России подготовила проект об индексации тарифов на железнодорожные перевозки грузов с 1 декабря 2025 года на 10% и дополнительной индексации на 5% в 2026 году на контейнерные перевозки, сообщается в пояснительной записке на портале проектов федеральных нормативных правовых актов. Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития России на 2026-2028 годы, опубликованном в сентябре на сайте министерства, писало, что тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в РФ с 1 декабря 2025 года планируется проиндексировать на 10%. ФАС подготовила проект приказа по индексации грузотарифов РЖД. "Проектом приказа предусматривается: Индексация тарифов на перевозку грузов с 1 декабря 2025 года на 10,0%, что соответствует параметрам прогноза социально-экономического развития РФ … Дополнительную индексацию тарифов на контейнерные перевозки на 5% в 2026 году (за исключением перевозок в термических контейнерах)", - говорится в пояснительной записке. Проект также предусматривает сохранение действия коэффициента 1,1 к тарифам на порожний пробег универсального подвижного состава (полувагонов и платформ, а также крытых вагонов) на постоянной основе. "В целом эффекты от реализации предлагаемых тарифных решений выступают необходимым фактором достижения сбалансированности финансовой модели компании и играют ключевую роль в формировании источников финансирования масштабной инвестиционной программы, что в конечном итоге будет способствовать развитию пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, обеспечению безопасности и бесперебойности перевозочного процесса и удовлетворению в полном объеме растущих потребностей в вывозе продукции, ограничений по привлечению заимствований и снижения выручки в условиях падения грузооборота", - указано в записке.

https://1prime.ru/20250909/fas-862001190.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, ржд