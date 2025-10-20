https://1prime.ru/20251020/ipoteka-863723048.html

Путин обсудил с Мутко объемы ипотеки

Путин обсудил с Мутко объемы ипотеки

недвижимость

бизнес

россия

владимир путин

виталий мутко

дом.рф

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с главой "ДОМ.РФ" Виталием Мутко объемы ипотеки. Путин в понедельник принял в Кремле главу "ДОМ.РФ". Помимо планов выхода госкорпорации на IPO, обсуждались вопросы ипотечного кредитования. "Виталий Леонтьевич, ваши документы тоже смотрел, вы считаете, что объем ипотеки сократится в этом году процентов на 20?" - поинтересовался президент на встрече. В свою очередь Мутко ответил утвердительно. "А как раз денежные средства не уменьшатся. Это как?" - спросил Путин. Глава госкорпорации, отвечая на вопрос президента, указал на структуру приобретения жилья. "Все-таки для стройки главное – сколько на первичный рынок приходит денег. Если Вы посмотрите, у нас все эти годы где-то под 80–90 процентов в покупку жилья вкладывались только ипотечные деньги. Но структура жилья поменялась, сейчас 65 процентов покупают за ипотеку, а в прежние годы 80, уже там 35 процентов за свои деньги. Пошла денежно-кредитная политика смягчаться, и пошло некоторое оживление даже рыночной ипотеки", - сказал Мутко. Он также отметил, что за последние месяцы выдаются по 23 тысячи ипотечных рыночных кредитов.

