https://1prime.ru/20251020/kadastr-863703827.html

В России введут цифровой паспорт гражданского и служебного оружия

В России введут цифровой паспорт гражданского и служебного оружия - 20.10.2025, ПРАЙМ

В России введут цифровой паспорт гражданского и служебного оружия

Кадастр гражданского и служебного оружия будет переведен в единую информационную среду, в частности, появится паспорт на гражданское и служебное оружие, сообщил | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T02:28+0300

2025-10-20T02:28+0300

2025-10-20T02:59+0300

общество

экономика

россия

росстандарт

минпромторг

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863703827.jpg?1760918391

МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Кадастр гражданского и служебного оружия будет переведен в единую информационную среду, в частности, появится паспорт на гражданское и служебное оружие, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Росстандарта Антон Шалаев. "В соответствии с законом об оружии, Росстандарт ведет государственный кадастр гражданского и служебного оружия, патронов к нему. Его нормативная база достаточно серьезно устарела, и в этом году совместно с Минпромторгом был подготовлен законопроект внесения изменений в закон об оружии для перехода в единую информационную среду, то есть, по сути дела, перезагрузку кадастра в новом виде. Появится понятие цифрового паспорта на гражданское и служебное оружие", - сказал Шалаев. Он уточнил, что Госдума уже приняла в первом чтении этот законопроект, сейчас Росстандарт с Минпромторгом активно готовят его ко второму чтению. По словам Шалаева, нововведение даст синергетический эффект для всех заинтересованных сторон. "Для производителей это инструмент промышленного учета оружия, для потребителей это ресурс поиска, для органов власти и контролирующих органов это противодействие незаконному обороту оружия", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, росстандарт, минпромторг, госдума