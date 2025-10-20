Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России введут цифровой паспорт гражданского и служебного оружия - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251020/kadastr-863703827.html
В России введут цифровой паспорт гражданского и служебного оружия
В России введут цифровой паспорт гражданского и служебного оружия - 20.10.2025, ПРАЙМ
В России введут цифровой паспорт гражданского и служебного оружия
Кадастр гражданского и служебного оружия будет переведен в единую информационную среду, в частности, появится паспорт на гражданское и служебное оружие, сообщил | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T02:28+0300
2025-10-20T02:59+0300
общество
экономика
россия
росстандарт
минпромторг
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863703827.jpg?1760918391
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Кадастр гражданского и служебного оружия будет переведен в единую информационную среду, в частности, появится паспорт на гражданское и служебное оружие, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Росстандарта Антон Шалаев. "В соответствии с законом об оружии, Росстандарт ведет государственный кадастр гражданского и служебного оружия, патронов к нему. Его нормативная база достаточно серьезно устарела, и в этом году совместно с Минпромторгом был подготовлен законопроект внесения изменений в закон об оружии для перехода в единую информационную среду, то есть, по сути дела, перезагрузку кадастра в новом виде. Появится понятие цифрового паспорта на гражданское и служебное оружие", - сказал Шалаев. Он уточнил, что Госдума уже приняла в первом чтении этот законопроект, сейчас Росстандарт с Минпромторгом активно готовят его ко второму чтению. По словам Шалаева, нововведение даст синергетический эффект для всех заинтересованных сторон. "Для производителей это инструмент промышленного учета оружия, для потребителей это ресурс поиска, для органов власти и контролирующих органов это противодействие незаконному обороту оружия", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, росстандарт, минпромторг, госдума
Общество , Экономика, РОССИЯ, Росстандарт, Минпромторг, Госдума
02:28 20.10.2025 (обновлено: 02:59 20.10.2025)
 
В России введут цифровой паспорт гражданского и служебного оружия

Кадастр гражданского и служебного оружия переведут в единую информационную среду

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Кадастр гражданского и служебного оружия будет переведен в единую информационную среду, в частности, появится паспорт на гражданское и служебное оружие, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
"В соответствии с законом об оружии, Росстандарт ведет государственный кадастр гражданского и служебного оружия, патронов к нему. Его нормативная база достаточно серьезно устарела, и в этом году совместно с Минпромторгом был подготовлен законопроект внесения изменений в закон об оружии для перехода в единую информационную среду, то есть, по сути дела, перезагрузку кадастра в новом виде. Появится понятие цифрового паспорта на гражданское и служебное оружие", - сказал Шалаев.
Он уточнил, что Госдума уже приняла в первом чтении этот законопроект, сейчас Росстандарт с Минпромторгом активно готовят его ко второму чтению. По словам Шалаева, нововведение даст синергетический эффект для всех заинтересованных сторон.
"Для производителей это инструмент промышленного учета оружия, для потребителей это ресурс поиска, для органов власти и контролирующих органов это противодействие незаконному обороту оружия", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРосстандартМинпромторгГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала