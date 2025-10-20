Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас высказалась о новом пакете санкций ЕС против России - 20.10.2025, ПРАЙМ
Каллас высказалась о новом пакете санкций ЕС против России
Каллас высказалась о новом пакете санкций ЕС против России - 20.10.2025, ПРАЙМ
Каллас высказалась о новом пакете санкций ЕС против России
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ожидает на этой неделе согласование 19-го пакета санкций против России. | 20.10.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ожидает на этой неделе согласование 19-го пакета санкций против России."Я ожидаю на этой неделе согласование 19-го пакета, к сожалению, не сегодня, но переговоры продолжаются", - сказала на перед началом в Люксембурге встречи глав МИД стран ЕС.Она пояснила, что вероятнее всего пакет будет согласован к саммиту стран сообщества в ближайший четверг 23 октября.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
08:39 20.10.2025 (обновлено: 08:45 20.10.2025)
 
Каллас высказалась о новом пакете санкций ЕС против России

Глава евродипломатии Каллас ожидает согласование пакета санкций против РФ на этой неделе

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ожидает на этой неделе согласование 19-го пакета санкций против России.
"Я ожидаю на этой неделе согласование 19-го пакета, к сожалению, не сегодня, но переговоры продолжаются", - сказала на перед началом в Люксембурге встречи глав МИД стран ЕС.
Она пояснила, что вероятнее всего пакет будет согласован к саммиту стран сообщества в ближайший четверг 23 октября.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
ЕС призвал Венгрию поддержать 19-й пакет санкций против России
17 октября, 14:27
 
