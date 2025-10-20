https://1prime.ru/20251020/kallas--863708863.html

Каллас высказалась о новом пакете санкций ЕС против России

Каллас высказалась о новом пакете санкций ЕС против России

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ожидает на этой неделе согласование 19-го пакета санкций против России."Я ожидаю на этой неделе согласование 19-го пакета, к сожалению, не сегодня, но переговоры продолжаются", - сказала на перед началом в Люксембурге встречи глав МИД стран ЕС.Она пояснила, что вероятнее всего пакет будет согласован к саммиту стран сообщества в ближайший четверг 23 октября.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

