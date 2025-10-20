Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас высказалась о встрече Путина и Зеленского - 20.10.2025
Каллас высказалась о встрече Путина и Зеленского
Каллас высказалась о встрече Путина и Зеленского - 20.10.2025, ПРАЙМ
Каллас высказалась о встрече Путина и Зеленского
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в ЕС хотели бы увидеть встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но будут следить за... | 20.10.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в ЕС хотели бы увидеть встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но будут следить за итогами планируемого саммита Путина и Дональда Трампа. "Я бы хотела, чтобы именно Зеленский встретился с Путиным, потому что именно они должны прийти к согласию по этому поводу. Путин и Трамп встречаются, давайте посмотрим, что получится из этой встречи. Но я думаю, что важно, чтобы... Зеленский также встретился с Путиным, именно они могут реально обсудить, что они могут сделать", - сказала глава евродипломатии перед началом в Брюсселе заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.
09:05 20.10.2025
 
Каллас высказалась о встрече Путина и Зеленского

Каллас: в ЕС хотели бы увидеть встречу президента России Путина с Зеленским

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в ЕС хотели бы увидеть встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но будут следить за итогами планируемого саммита Путина и Дональда Трампа.
"Я бы хотела, чтобы именно Зеленский встретился с Путиным, потому что именно они должны прийти к согласию по этому поводу. Путин и Трамп встречаются, давайте посмотрим, что получится из этой встречи. Но я думаю, что важно, чтобы... Зеленский также встретился с Путиным, именно они могут реально обсудить, что они могут сделать", - сказала глава евродипломатии перед началом в Брюсселе заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.
Каллас высказалась о новом пакете санкций ЕС против России
Политика
 
 
