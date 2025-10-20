https://1prime.ru/20251020/kallas-863721156.html

Евросоюз планирует принять 19-й пакет санкций против России

2025-10-20T16:22+0300

россия

мировая экономика

рф

люксембург

кая каллас

ес

мид

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Евросоюз планирует принять на этой неделе 19-й пакет санкций против России, заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге. "На этой неделе мы намерены принять новый масштабный пакет санкций против России… Сегодня министры также ясно дали понять, что после 19-го пакета мы должны работать над следующим пакетом. Он не будет последним", - сказала она. В сентябре Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как ожидается, включат запрет импорта к 2027 году российского СПГ, различные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, криптовалют, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций. Планируется также запретить европейским компаниям инвестиции в особые экономические зоны в РФ, ввести запрет компаниям перестраховывать самолеты, суда РФ в течение пяти лет после продажи, а также запретить европейским юрлицам вести дела с портами вне ЕС, используемыми для продажи военной техники. Меры могут затронуть даже туристический сектор и перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза.

