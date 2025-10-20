https://1prime.ru/20251020/kallas-863721539.html

Главы МИД ЕС обсуждают использование российских активов для нужд Украины

2025-10-20T16:32+0300

россия

финансы

украина

рф

бельгия

кая каллас

виктор орбан

сергей лавров

ес

мид

БРЮССЕЛЬ, 20 окт - ПРАЙМ. Главы МИД ЕС обсуждают использование замороженных российских активов для военных нужд Украины, заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге. "Украине нужна не только военная, но и финансовая поддержка. Сегодня министры обсудили предложение Европейской комиссии об использовании замороженных российских активов для удовлетворения неотложных оборонных потребностей Украины. Сегодня это получило широкую поддержку, и крайне важно, чтобы мы добились прогресса в решении юридических и финансовых вопросов", - сказала она. Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщал, что страны ЕС могут не достичь в конце октября соглашения по предоставлению Украине кредита за счет замороженных российских активов из-за скептицизма Бельгии в отношении плана. В октябре издание Financial Times сообщило, что позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в отношении использования замороженных российских активов из бельгийского депозитария Euroclear для кредита Киеву и желание разделить финансовую и правовую ответственность за этот кредит с другими странами ЕС вызвала раздражение у некоторых лидеров ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН ранее жестко высказался против предложения о кредите Украине под замороженные российские активы, заявив, что "этого не будет никогда". В этом же месяце венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что страна не поддержит использование ЕС доходов от российских замороженных активов, если ответные меры РФ коснутся венгерских фирм, работающих на российском рынке, добавив, что между Москвой и Будапештом идут консультации по этой теме. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

украина

рф

бельгия

2025

