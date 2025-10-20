Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Позор Европы". Журналист раскритиковал Каю Каллас за заявления о России - 20.10.2025
"Позор Европы". Журналист раскритиковал Каю Каллас за заявления о России
"Позор Европы". Журналист раскритиковал Каю Каллас за заявления о России - 20.10.2025, ПРАЙМ
"Позор Европы". Журналист раскритиковал Каю Каллас за заявления о России
Высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о России демонстрируют её профессиональную несостоятельность, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T21:29+0300
2025-10-20T21:44+0300
запад
москва
кая каллас
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299655a471a89e6daa1c3be155d01497.jpg
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о России демонстрируют её профессиональную несостоятельность, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Она самый слабый топ-дипломат на высшем уровне в Евросоюзе за всю историю существования этой должности", — написал он.Боуз также назвал Каллас "позором Европы".Ранее, комментируя обсуждение 19-го пакета санкций против России, Каллас в соцсети X вновь выступила за усиление давления на Москву.В России неоднократно отмечали, что страна справляется с санкционным воздействием, которое Запад начал оказывать несколько лет назад. В Москве подчеркивают, что Западу не хватает мужества признать провал ограничительных мер.
запад
москва
запад, москва, кая каллас, ес, в мире
ЗАПАД, МОСКВА, Кая Каллас, ЕС, В мире
21:29 20.10.2025 (обновлено: 21:44 20.10.2025)
 
"Позор Европы". Журналист раскритиковал Каю Каллас за заявления о России

Боуз: Каллас — слабейший дипломат ЕС на высшем уровне

© AP Photo / Mohd RasfanКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Mohd Rasfan
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о России демонстрируют её профессиональную несостоятельность, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Она самый слабый топ-дипломат на высшем уровне в Евросоюзе за всю историю существования этой должности", — написал он.
Боуз также назвал Каллас "позором Европы".
Ранее, комментируя обсуждение 19-го пакета санкций против России, Каллас в соцсети X вновь выступила за усиление давления на Москву.
В России неоднократно отмечали, что страна справляется с санкционным воздействием, которое Запад начал оказывать несколько лет назад. В Москве подчеркивают, что Западу не хватает мужества признать провал ограничительных мер.
ЗАПАДМОСКВАКая КалласЕСВ мире
 
 
