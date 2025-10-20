https://1prime.ru/20251020/kallas-863731536.html

"Позор Европы". Журналист раскритиковал Каю Каллас за заявления о России

"Позор Европы". Журналист раскритиковал Каю Каллас за заявления о России

Высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о России демонстрируют её профессиональную несостоятельность, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. | 20.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о России демонстрируют её профессиональную несостоятельность, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Она самый слабый топ-дипломат на высшем уровне в Евросоюзе за всю историю существования этой должности", — написал он.Боуз также назвал Каллас "позором Европы".Ранее, комментируя обсуждение 19-го пакета санкций против России, Каллас в соцсети X вновь выступила за усиление давления на Москву.В России неоднократно отмечали, что страна справляется с санкционным воздействием, которое Запад начал оказывать несколько лет назад. В Москве подчеркивают, что Западу не хватает мужества признать провал ограничительных мер.

