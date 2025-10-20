https://1prime.ru/20251020/kartofel-863716401.html

Россия снизила импорт картофеля из Китая

Россия в сентябре ввезла из Китая всего 3,3 тысячи тонн картофеля - минимум с ноября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. | 20.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре ввезла из Китая всего 3,3 тысячи тонн картофеля - минимум с ноября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Российские компании начали активно наращивать импорт китайской картошки еще в октябре прошлого года, а к маю показатель достиг рекордных 35,6 тысячи тонн. Затем в июне произошло первое за восемь месяцев снижение на фоне ожиданий лучшего урожая картофеля, чем в прошлом году. В сентябре ввоз продолжил падать, достигнув 3,32 тысячи тонн против 5,8 тысячи месяцем ранее. Последний раз меньше ввозилось в ноябре прошлого года - 3,3 тысячи тонн. Стоимость импорта также опустилась вдвое в месячном выражении - до 1,1 миллиона долларов. Это стало минимальным значением с ноября прошлого года, когда ввоз картофеля составил 970 тысяч долларов. Всего российские компании в январе-сентябре импортировали из Китая рекордные 155,7 тысячи тонн картофеля на 59,7 миллиона долларов, что примерно вчетверо больше импорта за аналогичный период прошлого года как в физическом, так и денежном выражениях.

китай, россия, мировая экономика