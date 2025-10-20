В Казани ввели временные ограничения

https://1prime.ru/20251020/kazan-863701394.html
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. "Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
