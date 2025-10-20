Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Казани ввели временные ограничения - 20.10.2025, ПРАЙМ
В Казани ввели временные ограничения
В Казани ввели временные ограничения - 20.10.2025, ПРАЙМ
В Казани ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T00:00+0300
2025-10-20T00:00+0300
происшествия
бизнес
казань
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863701222_0:49:2937:1701_1920x0_80_0_0_42f547223a56f8dec1e31b856ded30a5.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. "Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
казань
бизнес, казань, росавиация
Происшествия, Бизнес, КАЗАНЬ, Росавиация
00:00 20.10.2025
 
В Казани ввели временные ограничения

Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Казани

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГлавное здание Международного аэропорта Казани
Главное здание Международного аэропорта Казани - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Главное здание Международного аэропорта Казани. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
ПроисшествияБизнесКАЗАНЬРосавиация
 
 
Заголовок открываемого материала