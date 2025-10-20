https://1prime.ru/20251020/khmao--863709191.html
Первого замглавы Нефтеюганска арестовали
Первого замглавы Нефтеюганска арестовали - 20.10.2025, ПРАЙМ
Первого замглавы Нефтеюганска арестовали
Первого заместителя главы Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе Павла Гусенкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, арестовали,... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T08:50+0300
2025-10-20T08:50+0300
2025-10-20T08:57+0300
общество
россия
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_50360dfec01b0ce30cdf4f2bf93c712d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - ПРАЙМ. Первого заместителя главы Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе Павла Гусенкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, арестовали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Арестован", - сказал собеседник агентства на вопрос о мере пересечения Гусенкову.Ранее окружное управление СК РФ уточняло, что возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска, ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления.По данным следствия, фигурант в 2023 году поспособствовал реализации по заниженной стоимости и в нарушение порядка объектов недвижимости компании, "учредителем которой является город Нефтеюганск".Речь идет о Павле Гусенкове, согласно сайту мэрии, именно он занимает должность первого заместителя главы города, координирует и контролирует деятельность департамента по делам администрации, а также нескольких отделов. Ранее он работал в силовых ведомствах, занимался бизнесом, а на должность замглавы был назначен в 2022 году.
https://1prime.ru/20251011/vzyatka-863412877.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:704:2048:2240_1920x0_80_0_0_df10566dac22121b86c1d04c4fca8262.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, ск рф
Общество , РОССИЯ, РФ, СК РФ
Первого замглавы Нефтеюганска арестовали
Первого замглавы Нефтеюганска в ХМАО Гусенкова арестовали по делу о превышении полномочий
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - ПРАЙМ. Первого заместителя главы Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе Павла Гусенкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, арестовали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Арестован", - сказал собеседник агентства на вопрос о мере пересечения Гусенкову.
Ранее окружное управление СК РФ
уточняло, что возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска, ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления.
По данным следствия, фигурант в 2023 году поспособствовал реализации по заниженной стоимости и в нарушение порядка объектов недвижимости компании, "учредителем которой является город Нефтеюганск".
Речь идет о Павле Гусенкове, согласно сайту мэрии, именно он занимает должность первого заместителя главы города, координирует и контролирует деятельность департамента по делам администрации, а также нескольких отделов. Ранее он работал в силовых ведомствах, занимался бизнесом, а на должность замглавы был назначен в 2022 году.
Глава Лужского района Ленинградской области подозревается во взятке