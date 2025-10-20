Первого замглавы Нефтеюганска арестовали

https://1prime.ru/20251020/khmao--863709191.html

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - ПРАЙМ. Первого заместителя главы Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе Павла Гусенкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, арестовали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Арестован", - сказал собеседник агентства на вопрос о мере пересечения Гусенкову.Ранее окружное управление СК РФ уточняло, что возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска, ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления.По данным следствия, фигурант в 2023 году поспособствовал реализации по заниженной стоимости и в нарушение порядка объектов недвижимости компании, "учредителем которой является город Нефтеюганск".Речь идет о Павле Гусенкове, согласно сайту мэрии, именно он занимает должность первого заместителя главы города, координирует и контролирует деятельность департамента по делам администрации, а также нескольких отделов. Ранее он работал в силовых ведомствах, занимался бизнесом, а на должность замглавы был назначен в 2022 году.

