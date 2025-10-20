https://1prime.ru/20251020/kiev-863733590.html
На Украине выразили сомнение в наличии денег на закупку газа
На Украине выразили сомнение в наличии денег на закупку газа - 20.10.2025, ПРАЙМ
На Украине выразили сомнение в наличии денег на закупку газа
Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук выразил сомнение в наличии у правительства Украины денег на закупку газа для прохождения... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T22:10+0300
2025-10-20T22:10+0300
2025-10-20T22:10+0300
газ
мировая экономика
украина
норвегия
ебрр
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_89e946682197ca2a1b0589b75068ddd3.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук выразил сомнение в наличии у правительства Украины денег на закупку газа для прохождения отопительного сезона, указав на постепенное выделение международной помощи малыми траншами. Корольчук отметил, что минимальный дефицит газа, который необходимо закачать в подземные хранилища, составляет 3 миллиарда кубометров для прохождения отопительного сезона. "Вопрос денег. Потому что эти деньги (Зеленский - ред.) озвучивает. Как говорят - было бы хорошо их увидеть или даже потрогать. К сожалению, мы пока что так не можем сказать, потому что ЕБРР, Всемирный банк, Норвегия, о которой упоминал Зеленский, они выделяют средства постепенно, небольшими траншами – по 100-150 миллионов евро в квартал", - сказал Корольчук в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна.ua". Он отметил, что, кроме прочего, зима "еще свое покажет", поскольку неизвестно, насколько холодной она будет. Эксперт не исключил, что могут сложиться обстоятельства таким образом, что "деньги будут", а газа нет. Первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко 11 октября заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
https://1prime.ru/20251009/ukraina-863335676.html
https://1prime.ru/20251007/gaz-863241969.html
украина
норвегия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_bfad7a66c53bfdebdf965e059e8790ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, мировая экономика, украина, норвегия, ебрр, всемирный банк
Газ, Мировая экономика, УКРАИНА, НОРВЕГИЯ, ЕБРР, Всемирный банк
На Украине выразили сомнение в наличии денег на закупку газа
Украинский эксперт Корольчук усомнился в наличии у Киева денег для закупки газа на зиму
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук выразил сомнение в наличии у правительства Украины денег на закупку газа для прохождения отопительного сезона, указав на постепенное выделение международной помощи малыми траншами.
Корольчук отметил, что минимальный дефицит газа, который необходимо закачать в подземные хранилища, составляет 3 миллиарда кубометров для прохождения отопительного сезона.
"Нафтогаз" взял у украинского банка кредит на закупку газа
"Вопрос денег. Потому что эти деньги (Зеленский - ред.) озвучивает. Как говорят - было бы хорошо их увидеть или даже потрогать. К сожалению, мы пока что так не можем сказать, потому что ЕБРР
, Всемирный банк
, Норвегия
, о которой упоминал Зеленский, они выделяют средства постепенно, небольшими траншами – по 100-150 миллионов евро в квартал", - сказал Корольчук в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна.ua".
Он отметил, что, кроме прочего, зима "еще свое покажет", поскольку неизвестно, насколько холодной она будет. Эксперт не исключил, что могут сложиться обстоятельства таким образом, что "деньги будут", а газа нет.
Первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко 11 октября заявил, что начало отопительного сезона на Украине
будут максимально откладывать из-за дефицита газа.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Украина хочет нарастить импорт газа