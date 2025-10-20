https://1prime.ru/20251020/kitaj-863705506.html

В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,2%

2025-10-20T05:43+0300

ПЕКИН, 20 окт – ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам трех кварталов 2025 года вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. Согласно приведенным данным, объем производства в добывающей промышленности в январе-сентябре вырос на 5,8% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 6,8%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 2%. В сентябре 2025 года показатель вырос на 6,5% по сравнению с сентябрем 2024 года. Объем производства в добывающей промышленности в сентябре вырос на 6,4% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 7,3%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 0,6%. Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с 2023 годом.

