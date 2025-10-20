Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай впервые с 2018 года поставил на паузу импорт американской сои - 20.10.2025
Китай впервые с 2018 года поставил на паузу импорт американской сои
Китай впервые с 2018 года поставил на паузу импорт американской сои - 20.10.2025, ПРАЙМ
Китай впервые с 2018 года поставил на паузу импорт американской сои
Китай в нынешнем сентябре на фоне опасений американских производителей сои о возможном кризисе отрасли впервые с 2018 года воздержался от импорта этой культуры... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T21:34+0300
2025-10-20T21:34+0300
мировая экономика
сша
китай
бразилия
дональд трамп
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Китай в нынешнем сентябре на фоне опасений американских производителей сои о возможном кризисе отрасли впервые с 2018 года воздержался от импорта этой культуры из США, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. А в начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней. В середине августа американские производители сои направили письмо президенту страны Дональду Трампу, в котором указали, что оказались на грани торговой и финансовой пропасти из-за тарифной войны с Китаем. Фермеры предупреждали главу государства, что сталкиваются с "экстремальным финансовым стрессом" и не смогут пережить продолжительный торговый конфликт со своим крупнейшим покупателем. США утратили статус наиболее заметного поставщика сои в Поднебесную в апреле текущего года, уступив лидерство Бразилии. Тогда американский экспорт этой культуры в страну просел почти вдвое - до 619,4 миллиона долларов. Бразилия уверенно отвоевала лидерство у США благодаря наращиванию объемов практически впятеро. После этого, в мае, американские поставки неожиданно подскочили на 20%, а затем только снижались: в апреле-июне США были вторыми среди крупнейших экспортеров сои в Китай, третьими - в июле и четвертыми - в августе, продав Китаю сои всего на 101,8 миллиона долларов. Бразилия осталась лидером и в сентябрьских поставках, отгрузив товара на 4,9 миллиарда долларов - это на 6% выше августа. У России в китайском импорте сои доля менее 1%.
сша
китай
бразилия
мировая экономика, сша, китай, бразилия, дональд трамп
Мировая экономика, США, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, Дональд Трамп
21:34 20.10.2025
 
Китай впервые с 2018 года поставил на паузу импорт американской сои

Китай впервые с 2018 года приостановил импорт американской сои

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Китай в нынешнем сентябре на фоне опасений американских производителей сои о возможном кризисе отрасли впервые с 2018 года воздержался от импорта этой культуры из США, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. А в начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
В середине августа американские производители сои направили письмо президенту страны Дональду Трампу, в котором указали, что оказались на грани торговой и финансовой пропасти из-за тарифной войны с Китаем. Фермеры предупреждали главу государства, что сталкиваются с "экстремальным финансовым стрессом" и не смогут пережить продолжительный торговый конфликт со своим крупнейшим покупателем.
США утратили статус наиболее заметного поставщика сои в Поднебесную в апреле текущего года, уступив лидерство Бразилии. Тогда американский экспорт этой культуры в страну просел почти вдвое - до 619,4 миллиона долларов. Бразилия уверенно отвоевала лидерство у США благодаря наращиванию объемов практически впятеро.
После этого, в мае, американские поставки неожиданно подскочили на 20%, а затем только снижались: в апреле-июне США были вторыми среди крупнейших экспортеров сои в Китай, третьими - в июле и четвертыми - в августе, продав Китаю сои всего на 101,8 миллиона долларов.
Бразилия осталась лидером и в сентябрьских поставках, отгрузив товара на 4,9 миллиарда долларов - это на 6% выше августа. У России в китайском импорте сои доля менее 1%.
Мировая экономикаСШАКИТАЙБРАЗИЛИЯДональд Трамп
 
 
