Китай впервые с 2018 года поставил на паузу импорт американской сои

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Китай в нынешнем сентябре на фоне опасений американских производителей сои о возможном кризисе отрасли впервые с 2018 года воздержался от импорта этой культуры из США, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. А в начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней. В середине августа американские производители сои направили письмо президенту страны Дональду Трампу, в котором указали, что оказались на грани торговой и финансовой пропасти из-за тарифной войны с Китаем. Фермеры предупреждали главу государства, что сталкиваются с "экстремальным финансовым стрессом" и не смогут пережить продолжительный торговый конфликт со своим крупнейшим покупателем. США утратили статус наиболее заметного поставщика сои в Поднебесную в апреле текущего года, уступив лидерство Бразилии. Тогда американский экспорт этой культуры в страну просел почти вдвое - до 619,4 миллиона долларов. Бразилия уверенно отвоевала лидерство у США благодаря наращиванию объемов практически впятеро. После этого, в мае, американские поставки неожиданно подскочили на 20%, а затем только снижались: в апреле-июне США были вторыми среди крупнейших экспортеров сои в Китай, третьими - в июле и четвертыми - в августе, продав Китаю сои всего на 101,8 миллиона долларов. Бразилия осталась лидером и в сентябрьских поставках, отгрузив товара на 4,9 миллиарда долларов - это на 6% выше августа. У России в китайском импорте сои доля менее 1%.

