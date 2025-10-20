https://1prime.ru/20251020/kitay-863735048.html

Китай нарастил экспорт беспилотников в США в 1,4 раза

Китай нарастил экспорт беспилотников в США в 1,4 раза - 20.10.2025, ПРАЙМ

Китай нарастил экспорт беспилотников в США в 1,4 раза

Китай в сентябре этого года несмотря на пошлины нарастил экспорт беспилотников в Соединенные Штаты в 1,4 раза до максимума почти за год, подсчитало РИА Новости, | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T23:04+0300

2025-10-20T23:04+0300

2025-10-20T23:04+0300

мировая экономика

китай

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Китай в сентябре этого года несмотря на пошлины нарастил экспорт беспилотников в Соединенные Штаты в 1,4 раза до максимума почти за год, подсчитало РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. Так, объем экспорта беспилотных летательных аппаратов из КНР в США в сентябре этого года достиг 114,6 тысячи штук (17,4 миллиона долларов) - максимума с октября 2024 года. За месяц поставки увеличились в 1,4 раза, а за год снизились на 5%. При этом по итогам трех кварталов американцы купили у китайцев в полтора раза больше беспилотников, чем за такой же период годом ранее - 533,3 тысячи штук на 157,1 миллиона долларов. Больше всего в сентябре Штаты покупали у Поднебесной беспилотники, используемые для аэрофотосъемки весом до 250 граммов (91,4 тысячи штук) и от 250 граммов до 7 килограммов (20,5 тысячи). Всего за сентябрь КНР экспортировала другим странам 492,3 тысячи БПЛА (на 281,7 миллиона долларов), что на 5% меньше, чем в августе, и на 18% больше, чем год назад. А за три квартала - 3,3 миллиона аппаратов (2,1 миллиарда долларов), прирост за год составил 1,5 раза.

https://1prime.ru/20251020/avstraliya-863731244.html

https://1prime.ru/20251020/kitay-863731676.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша