Китай нарастил экспорт беспилотников в США в 1,4 раза - 20.10.2025, ПРАЙМ
Китай нарастил экспорт беспилотников в США в 1,4 раза
Китай нарастил экспорт беспилотников в США в 1,4 раза - 20.10.2025, ПРАЙМ
Китай нарастил экспорт беспилотников в США в 1,4 раза
Китай в сентябре этого года несмотря на пошлины нарастил экспорт беспилотников в Соединенные Штаты в 1,4 раза до максимума почти за год, подсчитало РИА Новости,
2025-10-20T23:04+0300
2025-10-20T23:04+0300
мировая экономика
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Китай в сентябре этого года несмотря на пошлины нарастил экспорт беспилотников в Соединенные Штаты в 1,4 раза до максимума почти за год, подсчитало РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. Так, объем экспорта беспилотных летательных аппаратов из КНР в США в сентябре этого года достиг 114,6 тысячи штук (17,4 миллиона долларов) - максимума с октября 2024 года. За месяц поставки увеличились в 1,4 раза, а за год снизились на 5%. При этом по итогам трех кварталов американцы купили у китайцев в полтора раза больше беспилотников, чем за такой же период годом ранее - 533,3 тысячи штук на 157,1 миллиона долларов. Больше всего в сентябре Штаты покупали у Поднебесной беспилотники, используемые для аэрофотосъемки весом до 250 граммов (91,4 тысячи штук) и от 250 граммов до 7 килограммов (20,5 тысячи). Всего за сентябрь КНР экспортировала другим странам 492,3 тысячи БПЛА (на 281,7 миллиона долларов), что на 5% меньше, чем в августе, и на 18% больше, чем год назад. А за три квартала - 3,3 миллиона аппаратов (2,1 миллиарда долларов), прирост за год составил 1,5 раза.
китай
сша
Новости
ru-RU
мировая экономика, китай, сша
Мировая экономика, КИТАЙ, США
23:04 20.10.2025
 
Китай нарастил экспорт беспилотников в США в 1,4 раза

Китай несмотря на пошлины нарастил экспорт беспилотников в США в сентябре в 1,4 раза

© AFP / Wang Zhao Флаги США и Китая
Флаги США и Китая
Флаги США и Китая. Архивное фото
© AFP / Wang Zhao
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Китай в сентябре этого года несмотря на пошлины нарастил экспорт беспилотников в Соединенные Штаты в 1,4 раза до максимума почти за год, подсчитало РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы.
Так, объем экспорта беспилотных летательных аппаратов из КНР в США в сентябре этого года достиг 114,6 тысячи штук (17,4 миллиона долларов) - максимума с октября 2024 года. За месяц поставки увеличились в 1,4 раза, а за год снизились на 5%.
Мировая экономикаКИТАЙСША
 
 
