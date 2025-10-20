https://1prime.ru/20251020/koreja-863704472.html

Южная Корея увеличила импорт топливной древесины из России

Южная Корея увеличила импорт топливной древесины из России - 20.10.2025, ПРАЙМ

Южная Корея увеличила импорт топливной древесины из России

Южная Корея увеличила в сентябре импорт топливной древесины из России до максимальных значений с декабря 2023 года, подсчитало РИА Новости по данным... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T04:16+0300

2025-10-20T04:16+0300

2025-10-20T04:16+0300

экономика

мировая экономика

южная корея

вьетнам

индонезия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863704472.jpg?1760922992

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Южная Корея увеличила в сентябре импорт топливной древесины из России до максимальных значений с декабря 2023 года, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Всего Южная Корея в сентябре импортировала из России древесины и изделий из нее на чуть более чем 25 миллионов долларов. Это стало максимумом за год. Прирост поставок в месячном выражении составил 13%, а в годовом они сократились на 5%. При этом больше всего приобреталась топливная древесина - на максимальные с декабря 2023 года 9,2 миллиона долларов. За месяц прирост поставок составил 5%, а вот за год - 1,8 раза. Также Южная Корея в сентябре закупала российскую фанеру - на 8,2 миллиона долларов, распиленные лесоматериалы - на 7,3 миллиона и тонкие деревянные листы - на 327 тысяч. Импорт фанеры за год упал на треть, лесоматериалов - на 13%, а листов - в 2,4 раза. Среди тех экономик, которые в сентябре продавали древесину Южной Корее Россия заняла четвертое место. Кроме нее в топ-5 расположились Вьетнам (43,8 миллиона долларов), Индонезия (38,4 миллиона), Китай (37,1 миллиона) и Канада (17,5 миллиона).

южная корея

вьетнам

индонезия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, южная корея, вьетнам, индонезия