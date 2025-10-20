https://1prime.ru/20251020/kurs-863725025.html

Банк России установил официальный курс валют на вторник

Банк России установил официальный курс валют на вторник - 20.10.2025, ПРАЙМ

Банк России установил официальный курс валют на вторник

20.10.2025

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,05 копейки - до 11,3540 рубля, доллара - на 37,48 копейки, до 81,3582 рубля, евро снизился - на 19,9 копейки, до 94,3845 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

