Банк России установил официальный курс валют на вторник
Банк России установил официальный курс валют на вторник
2025-10-20T18:04+0300
рынок
рф
сша
банк россия
мировая экономика
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,05 копейки - до 11,3540 рубля, доллара - на 37,48 копейки, до 81,3582 рубля, евро снизился - на 19,9 копейки, до 94,3845 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
