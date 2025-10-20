https://1prime.ru/20251020/lavrov-863725181.html

Лавров и Рубио провели телефонный разговор

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили шаги в интересах реализации пониманий, достигнутых в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, сообщил в понедельник МИД России. "Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом", - сказано в заявлении на сайте министерства.

