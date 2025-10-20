Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров и Рубио провели телефонный разговор
2025-10-20T18:09+0300
2025-10-20T18:09+0300
россия
мировая экономика
сша
рф
сергей лавров
марко рубио
владимир путин
мид рф
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили шаги в интересах реализации пониманий, достигнутых в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, сообщил в понедельник МИД России. "Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом", - сказано в заявлении на сайте министерства.
россия, мировая экономика, сша, рф, сергей лавров, марко рубио, владимир путин, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Сергей Лавров, Марко Рубио, Владимир Путин, МИД РФ
18:09 20.10.2025
 
Лавров и Рубио провели телефонный разговор

Лавров и Рубио обсудили шаги к реализации пониманий, достигнутых Путиным и Трампом

Сергей Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили шаги в интересах реализации пониманий, достигнутых в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, сообщил в понедельник МИД России.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Лавров прокомментировал ситуацию с доверием к доллару
15 октября, 18:36
 
