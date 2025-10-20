https://1prime.ru/20251020/limit--863709721.html

В Крыму увеличили суточный лимит по продаже бензина до 30 литров

В Крыму увеличили суточный лимит по продаже бензина до 30 литров - 20.10.2025, ПРАЙМ

В Крыму увеличили суточный лимит по продаже бензина до 30 литров

Суточный лимит по продаже бензина увеличен в Крыму до 30 литров, реализация топлива осуществляется на 130 автозаправочных станциях, сообщил глава крымского... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T09:08+0300

2025-10-20T09:08+0300

2025-10-20T09:08+0300

экономика

крым

севастополь

сергей цивилев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_d54bcff4ff4457a8defc6fdf493392b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Суточный лимит по продаже бензина увеличен в Крыму до 30 литров, реализация топлива осуществляется на 130 автозаправочных станциях, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк. "Увеличен суточный лимит отпуска топлива — теперь он составляет 30 литров на машину", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, также увеличено число заправок, на которых топливо имеется в свободной продаже. В частности, если 19 октября таких АЗС было 93, то с 20 октября – 130. "Свободная реализация топлива осуществляется на 130 автозаправочных станциях Республики Крым", - подчеркнул Гоцанюк. Ограничения на продажу топлива ввели в Крыму с 1 октября, в одни руки отпускалось не более 20 литров. При этом топливо появляется в продаже не на всех АЗС Крыма. Аксенов ранее сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, 2 октября предельная стоимость литра АИ-95 стала 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров. Первого октября министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.

https://1prime.ru/20251017/benzin-863639392.html

крым

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым, севастополь, сергей цивилев