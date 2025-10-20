Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму увеличили суточный лимит по продаже бензина до 30 литров - 20.10.2025
В Крыму увеличили суточный лимит по продаже бензина до 30 литров
В Крыму увеличили суточный лимит по продаже бензина до 30 литров - 20.10.2025, ПРАЙМ
В Крыму увеличили суточный лимит по продаже бензина до 30 литров
Суточный лимит по продаже бензина увеличен в Крыму до 30 литров, реализация топлива осуществляется на 130 автозаправочных станциях, сообщил глава крымского... | 20.10.2025, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Суточный лимит по продаже бензина увеличен в Крыму до 30 литров, реализация топлива осуществляется на 130 автозаправочных станциях, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк. "Увеличен суточный лимит отпуска топлива — теперь он составляет 30 литров на машину", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, также увеличено число заправок, на которых топливо имеется в свободной продаже. В частности, если 19 октября таких АЗС было 93, то с 20 октября – 130. "Свободная реализация топлива осуществляется на 130 автозаправочных станциях Республики Крым", - подчеркнул Гоцанюк. Ограничения на продажу топлива ввели в Крыму с 1 октября, в одни руки отпускалось не более 20 литров. При этом топливо появляется в продаже не на всех АЗС Крыма. Аксенов ранее сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, 2 октября предельная стоимость литра АИ-95 стала 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров. Первого октября министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.
крым, севастополь, сергей цивилев
Экономика, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Сергей Цивилев
09:08 20.10.2025
 
В Крыму увеличили суточный лимит по продаже бензина до 30 литров

Власти Крыма увеличили суточный лимит по продаже бензина до 30 литров

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Топливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Топливные пистолеты на автозаправочной станции . Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Суточный лимит по продаже бензина увеличен в Крыму до 30 литров, реализация топлива осуществляется на 130 автозаправочных станциях, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
"Увеличен суточный лимит отпуска топлива — теперь он составляет 30 литров на машину", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, также увеличено число заправок, на которых топливо имеется в свободной продаже. В частности, если 19 октября таких АЗС было 93, то с 20 октября – 130.
"Свободная реализация топлива осуществляется на 130 автозаправочных станциях Республики Крым", - подчеркнул Гоцанюк.
Ограничения на продажу топлива ввели в Крыму с 1 октября, в одни руки отпускалось не более 20 литров. При этом топливо появляется в продаже не на всех АЗС Крыма. Аксенов ранее сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, 2 октября предельная стоимость литра АИ-95 стала 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров.
Первого октября министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.
Новак прокомментировал рост цен на бензин в России
Экономика
 
 
Заголовок открываемого материала