Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пранкеры не исключили розыгрыша Макрона и фон дер Ляйен - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251020/ljajeny-863707314.html
Пранкеры не исключили розыгрыша Макрона и фон дер Ляйен
Пранкеры не исключили розыгрыша Макрона и фон дер Ляйен - 20.10.2025, ПРАЙМ
Пранкеры не исключили розыгрыша Макрона и фон дер Ляйен
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) не исключают возможность розыгрыша европейских политиков, в том числе президента Франции... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T07:29+0300
2025-10-20T07:29+0300
экономика
общество
россия
франция
европа
сша
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863707314.jpg?1760934588
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) не исключают возможность розыгрыша европейских политиков, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. "Кто знает, кто знает. Ну да, давайте посмотрим", - сказал РИА Новости Столяров, отвечая на вопрос, могут ли они позвонить европейским лидерам, в том числе Макрону и фон дер Ляйен. "Многое не исключено. Никто не исключен", - добавил Кузнецов. Кроме того, комментируя реакцию Европы на состоявшийся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пранкеры отметили, что сейчас европейские политики не играют ведущей роли в контексте мирных переговоров. "Они считают, что это не переговоры, а подписание капитуляции. Для них вот это вот переговоры. Понятно, что явно мы не должны бежать на поводу у Макрона, фон дер Ляйен и делать то, что они говорят. И для них переговоры – это капитуляция России. Вот так они это видят", - считает Кузнецов. По словам Столярова, европейским лидерам нет никакого смысла сейчас высказываться, поскольку у них в нынешней ситуации роль второго плана. "Они молчат, потому что позицию по переговорам сейчас занял конкретно Трамп. И естественно, что они в этом мирном процессе, так называемом, играют вторую роль. Поэтому смысла говорить сейчас нет никакого", - подчеркнул Столяров.
франция
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, франция, европа, сша, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, дональд трамп
Экономика, Общество , РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, США, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп
07:29 20.10.2025
 
Пранкеры не исключили розыгрыша Макрона и фон дер Ляйен

Пранкеры Вован и Лексус не исключили розыгрыша Макрона и фон дер Ляйен

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) не исключают возможность розыгрыша европейских политиков, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Кто знает, кто знает. Ну да, давайте посмотрим", - сказал РИА Новости Столяров, отвечая на вопрос, могут ли они позвонить европейским лидерам, в том числе Макрону и фон дер Ляйен.
"Многое не исключено. Никто не исключен", - добавил Кузнецов.
Кроме того, комментируя реакцию Европы на состоявшийся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пранкеры отметили, что сейчас европейские политики не играют ведущей роли в контексте мирных переговоров.
"Они считают, что это не переговоры, а подписание капитуляции. Для них вот это вот переговоры. Понятно, что явно мы не должны бежать на поводу у Макрона, фон дер Ляйен и делать то, что они говорят. И для них переговоры – это капитуляция России. Вот так они это видят", - считает Кузнецов.
По словам Столярова, европейским лидерам нет никакого смысла сейчас высказываться, поскольку у них в нынешней ситуации роль второго плана.
"Они молчат, потому что позицию по переговорам сейчас занял конкретно Трамп. И естественно, что они в этом мирном процессе, так называемом, играют вторую роль. Поэтому смысла говорить сейчас нет никакого", - подчеркнул Столяров.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯФРАНЦИЯЕВРОПАСШАЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала