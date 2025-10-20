https://1prime.ru/20251020/ljajeny-863707314.html
Пранкеры не исключили розыгрыша Макрона и фон дер Ляйен
Пранкеры не исключили розыгрыша Макрона и фон дер Ляйен
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) не исключают возможность розыгрыша европейских политиков, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Кто знает, кто знает. Ну да, давайте посмотрим", - сказал РИА Новости Столяров, отвечая на вопрос, могут ли они позвонить европейским лидерам, в том числе Макрону и фон дер Ляйен.
"Многое не исключено. Никто не исключен", - добавил Кузнецов.
Кроме того, комментируя реакцию Европы на состоявшийся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пранкеры отметили, что сейчас европейские политики не играют ведущей роли в контексте мирных переговоров.
"Они считают, что это не переговоры, а подписание капитуляции. Для них вот это вот переговоры. Понятно, что явно мы не должны бежать на поводу у Макрона, фон дер Ляйен и делать то, что они говорят. И для них переговоры – это капитуляция России. Вот так они это видят", - считает Кузнецов.
По словам Столярова, европейским лидерам нет никакого смысла сейчас высказываться, поскольку у них в нынешней ситуации роль второго плана.
"Они молчат, потому что позицию по переговорам сейчас занял конкретно Трамп. И естественно, что они в этом мирном процессе, так называемом, играют вторую роль. Поэтому смысла говорить сейчас нет никакого", - подчеркнул Столяров.
