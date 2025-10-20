Цена на медь поднимается после данных о промышленности в Китае

https://1prime.ru/20251020/med-863710544.html

Стоимость меди в понедельник утром растет после публикации сведений о состоянии промышленного производства в Китае, свидетельствуют данные торгов. | 20.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром растет после публикации сведений о состоянии промышленного производства в Китае, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.16 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,25%, до 5,0315 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,4%, до 10 604,5 доллара, алюминия - на 0,39%, до 2 777,5 доллара, стоимость цинка - на 1,33%, до 2 933,5 доллара. Ранее в понедельник стали известны данные статистического бюро КНР по промпроизводству Китая. Так, объем производства крупных промышленных предприятий в стране по итогам трех кварталов 2025 года вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китай является крупнейшим импортером и потребителем меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно промышленного сектора страны.

