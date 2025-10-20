https://1prime.ru/20251020/med-863731059.html

Мировое производство рафинированной меди выросло на 4%

промышленность

португалия

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Мировое производство рафинированной меди за январь-август текущего года выросло на 4% в годовом выражении - до 18,989 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Международной исследовательской группы по меди (ICSG). "Предварительные данные показывают, что мировое производство рафинированной меди выросло примерно на 4% за первые восемь месяцев 2025 года: первичное производство (электролитическое и электрохимическое извлечение из руды) выросло на 3,9%, а вторичное производство (из лома) – на 5%", - сказано в сообщении. Согласно представленной таблице, производство рафинированной меди за восемь месяцев составило 18,989 миллиона тонн против 18,246 миллиона тонн за аналогичный период прошлого года. Глобальное потребление рафинированной меди за отчетный период выросло примерно на 6% - до 18,842 миллиона тонн против 17,769 миллиона тонн годом ранее. Таким образом, рынок "красного металла" по итогам первых восьми месяцев 2025 года демонстрирует видимый профицит в размере около 147 тысячи тонн, следует из данных таблицы. При этом мировая добыча меди, по предварительным данным, увеличилась примерно на 2,2% - до 15,332 миллиона тонн. Средний уровень загрузки мощностей по переработке меди в мире снизился до 81,4% с 84,8% годом ранее, а мощностей по добыче – до 79% с 79,8%. Международная исследовательская группа по меди (ICSG) – автономная межправительственная организация, учрежденная в 1992 году. В нее входят 24 государства, а также Европейский союз, представляющий страны-производители и потребители меди. Штаб-квартира ICSG находится в Лиссабоне (Португалия).

