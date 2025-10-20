https://1prime.ru/20251020/metall-863717009.html

"Хоть землю ройте": Китай выбил у Запада почву из-под ног

"Хоть землю ройте": Китай выбил у Запада почву из-под ног - 20.10.2025, ПРАЙМ

"Хоть землю ройте": Китай выбил у Запада почву из-под ног

В ответ на торговое давление Трампа Пекин резко осложнил получение лицензий на экспорт редкоземельных металлов, критически важных для сборки беспилотников,... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T13:01+0300

2025-10-20T13:01+0300

2025-10-20T13:01+0300

статья

мировая экономика

китай

пекин

запад

ес

мэа

марош шефчович

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0d/854161240_41:0:2210:1220_1920x0_80_0_0_8a37d83047d5cc4ede47e35fc1b18969.jpg

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ, Елена Савельева. В ответ на торговое давление Трампа Пекин резко осложнил получение лицензий на экспорт редкоземельных металлов, критически важных для сборки беспилотников, роботов и ракет. В США и Европе говорят об угрозе оборонной промышленности: запасы сырья постепенно истощаются. Способен ли Запад найти альтернативы монопольному поставщику — в материале "Прайм".Закрутили гайкиКитай контролирует 90% мирового рынка редкоземельных элементов. С конца прошлого года от покупателей правительство требует подтверждений того, что сырье используется в мирных целях — фотографии продукции или производственных линий.Редкоземы применяются во множестве военных технологий: при изготовлении инфракрасных датчиков, двигателей беспилотников, высокоточных боеприпасов. После заключения торгового перемирия с США в мае Пекин выдает разовые лицензии, но оформление сложное. В результате поставки задерживаются.Более того, экспорт стратегического сырья контролируется все жестче.Теперь лицензии, связанные с полупроводниковыми материалами и развитием искусственного интеллекта, выдаются в индивидуальном порядке, предупредило Министерство торговли КНР.Кроме того, компаниям, включая дочерние предприятия, запретили экспорт товаров и технологий двойного назначения.В том числе это касается технологий добычи, выплавки и других этапов обработки редкоземельных металлов РЗМ. Некоторые ограничения уже вступили в силу, другие вводят с 8 ноября или 1 декабря.А в список добавили еще пять редкоземельных элементов — гольмий, эрбий, тулий, европий, иттербий."Эти минералы необходимы для широкого спектра продукции: от реактивных двигателей, радиолокационных систем и электромобилей до бытовой электроники, включая ноутбуки и телефоны. Ужесточая правила, Пекин еще больше укрепляет доминирование в секторе", — поясняет Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета.Как уточняет юрист-международник Дмитрий Семенов, поставки редкоземов возможны, если предназначены для изделий, не входящих в список двойного назначения. Экспортеры обязаны отчитаться об этом. Перепродажа РЗМ также запрещена.Угроза оборонкеСитуация крайне неблагоприятная для западных авиационного, машиностроительного секторов, химической отрасли. Но в первую очередь, разумеется, для ВПК.Еще в августе в Пентагоне потребовали от подрядчиков оборонных предприятий искать замены на других рынках. Но сказать легче, чем сделать. Китай контролирует не столько добычу, сколько технологически сложную и экологически "грязную" стадию переработки. На Западе такие производства свернули много лет назад.По данным Международного энергетического агентства (МЭА), КНР лидирует в переработке 19 из 20 важнейших минералов, занимая около 70% рынка.В Торговой палате ЕС признали, что европейский бизнес уже теряет миллионы евро, так как не может получить доступ к редкоземам.К тому же в Старом Свете все осложняется тем, что около четверти предприятий закупаются не напрямую, а через посредников. Чаще всего — американские компании, использующие китайские редкоземельные металлы."Уровень детализации, требуемый Пекином, слишком высок" и стал просто "нереализуемым", констатировал Марош Шефчович, комиссар ЕС по торговле. По его словам, одобряют максимум 50% заявок.Запасы РЗМ при этом истощаются. По оценкам экспертов, в европейском ВПК их осталось 25-30%. В авиапроме — порядка 40-45%.Четкий сигналКитай дал четкий сигнал Западу: наращивание запасов редкоземельных металлов и магнитов недопустимо."Поставки будут дозироваться через лицензии и квоты, чтобы не допустить "подушки" безопасности за рубежом и сохранить рычаг влияния в торгово-тарифном противостоянии с США", — подчеркивает Дмитрий Морковкин, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений.В ЕС пытаются искать альтернативы, но это непросто"Конечно, могут помочь Япония, Малайзия, Бразилия, Мадагаскар, Австралия и Мьянма. Однако перекройка логистики и цепочек закупки влетит в круглую сумму. США, например, потребности ЕС в одиночку покрыть не в состоянии. Коллективно запасы нарастить можно, но по какой цене и откуда брать деньги, неизвестно", — указывает Дмитрий Семенов, председатель совета директоров "Трансинвест".Не ослабит хваткуСобственные заводы редкоземов строят, однако займет займет годы. И потребует огромных инвестиций.Как уточняет Дмитрий Морковкин, Китай не прибегал к экологическому регулированию и не регулировал рынок добычи в 1990-х, чтобы создать масштабное производство. Легкие элементы добывали во Внутренней Монголии, тяжелые — в южных провинциях с использованием химических методов. В 1995-м китайские госкомпании выкупили американские заводы магнитов и перевезли оборудование в КНР, полностью закрыв зарубежные мощности к 2004-му.Таким образом, западные конкуренты лишились инфраструктуры, а Пекин получил рычаг давления и лидерство на рынке. Очевидно, в обострившейся технологической гонке с западом КНР не ослабит хватку.

https://1prime.ru/20251012/kitaj-863421643.html

https://1prime.ru/20251018/med-863642638.html

китай

пекин

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

мировая экономика, китай, пекин, запад, ес, мэа, марош шефчович