20.10.2025
Шевелев заявил, что потребление металлопродукции в России снизилось на 15%
Шевелев заявил, что потребление металлопродукции в России снизилось на 15% - 20.10.2025, ПРАЙМ
Шевелев заявил, что потребление металлопродукции в России снизилось на 15%
Потребление металлопродукции в России за 9 месяцев 2025 года снизилось на 15%, заявил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. | 20.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Потребление металлопродукции в России за 9 месяцев 2025 года снизилось на 15%, заявил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. "В третьем квартале 2025 года кризисные тенденции в российской и мировой металлургии продолжили нарастать. Внутренний спрос продолжал снижаться вслед за дальнейшим охлаждением экономики. За девять месяцев 2025 года потребление металлопродукции в России сократилось примерно на 15%, и мы наблюдаем замедление деловой активности во всех ключевых отраслях-потребителях", - приводит его слова пресс-служба "Северстали". По словам Шевелева, на этом фоне средние котировки на горячекатаный прокат в третьем квартале снизились на 14% в годовом выражении. "На мировых рынках также сохраняется слабый спрос, а продолжающийся рост китайского экспорта оказывает дополнительное давление на экспортные цены на сталь", - добавил Шевелев. Согласно данным "Северстали", металлопотребление на рынке РФ в 2024 году снизилось на 5,7% - до 43,7 миллиона тонн. В текущем году потребление стали в России ожидается на уровне 38,5-39 миллионов тонн, сообщал Шевелев летом. В мае ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" рассказала РИА Новости, что ожидает спада потребления проката в России по итогам 2025 года на 10%.
промышленность, россия, рф, северсталь
Промышленность, РОССИЯ, РФ, Северсталь
16:35 20.10.2025
 
Шевелев заявил, что потребление металлопродукции в России снизилось на 15%

Шевелев: потребление металлопродукции в РФ за 9 месяцев снизилось на 15%

© РИА Новости . Александр Коркка
Череповецкий металлургический комбинат
© РИА Новости . Александр Коркка
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Потребление металлопродукции в России за 9 месяцев 2025 года снизилось на 15%, заявил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.
"В третьем квартале 2025 года кризисные тенденции в российской и мировой металлургии продолжили нарастать. Внутренний спрос продолжал снижаться вслед за дальнейшим охлаждением экономики. За девять месяцев 2025 года потребление металлопродукции в России сократилось примерно на 15%, и мы наблюдаем замедление деловой активности во всех ключевых отраслях-потребителях", - приводит его слова пресс-служба "Северстали".
По словам Шевелева, на этом фоне средние котировки на горячекатаный прокат в третьем квартале снизились на 14% в годовом выражении.
"На мировых рынках также сохраняется слабый спрос, а продолжающийся рост китайского экспорта оказывает дополнительное давление на экспортные цены на сталь", - добавил Шевелев.
Согласно данным "Северстали", металлопотребление на рынке РФ в 2024 году снизилось на 5,7% - до 43,7 миллиона тонн.
В текущем году потребление стали в России ожидается на уровне 38,5-39 миллионов тонн, сообщал Шевелев летом.
В мае ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" рассказала РИА Новости, что ожидает спада потребления проката в России по итогам 2025 года на 10%.
Заголовок открываемого материала