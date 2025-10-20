https://1prime.ru/20251020/metall-863721776.html
Шевелев заявил, что потребление металлопродукции в России снизилось на 15%
Шевелев заявил, что потребление металлопродукции в России снизилось на 15% - 20.10.2025, ПРАЙМ
Шевелев заявил, что потребление металлопродукции в России снизилось на 15%
Потребление металлопродукции в России за 9 месяцев 2025 года снизилось на 15%, заявил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T16:35+0300
2025-10-20T16:35+0300
2025-10-20T16:35+0300
промышленность
россия
рф
северсталь
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/34/832833458_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_391b6cf37427a2e94f81a1011fe9fda7.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Потребление металлопродукции в России за 9 месяцев 2025 года снизилось на 15%, заявил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. "В третьем квартале 2025 года кризисные тенденции в российской и мировой металлургии продолжили нарастать. Внутренний спрос продолжал снижаться вслед за дальнейшим охлаждением экономики. За девять месяцев 2025 года потребление металлопродукции в России сократилось примерно на 15%, и мы наблюдаем замедление деловой активности во всех ключевых отраслях-потребителях", - приводит его слова пресс-служба "Северстали". По словам Шевелева, на этом фоне средние котировки на горячекатаный прокат в третьем квартале снизились на 14% в годовом выражении. "На мировых рынках также сохраняется слабый спрос, а продолжающийся рост китайского экспорта оказывает дополнительное давление на экспортные цены на сталь", - добавил Шевелев. Согласно данным "Северстали", металлопотребление на рынке РФ в 2024 году снизилось на 5,7% - до 43,7 миллиона тонн. В текущем году потребление стали в России ожидается на уровне 38,5-39 миллионов тонн, сообщал Шевелев летом. В мае ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" рассказала РИА Новости, что ожидает спада потребления проката в России по итогам 2025 года на 10%.
https://1prime.ru/20251014/nornikel-863493244.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/34/832833458_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d48d4dead2be3316ef9737b5b59411f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, рф, северсталь
Промышленность, РОССИЯ, РФ, Северсталь
Шевелев заявил, что потребление металлопродукции в России снизилось на 15%
Шевелев: потребление металлопродукции в РФ за 9 месяцев снизилось на 15%
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Потребление металлопродукции в России за 9 месяцев 2025 года снизилось на 15%, заявил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.
"В третьем квартале 2025 года кризисные тенденции в российской и мировой металлургии продолжили нарастать. Внутренний спрос продолжал снижаться вслед за дальнейшим охлаждением экономики. За девять месяцев 2025 года потребление металлопродукции в России сократилось примерно на 15%, и мы наблюдаем замедление деловой активности во всех ключевых отраслях-потребителях", - приводит его слова пресс-служба "Северстали
".
По словам Шевелева, на этом фоне средние котировки на горячекатаный прокат в третьем квартале снизились на 14% в годовом выражении.
"На мировых рынках также сохраняется слабый спрос, а продолжающийся рост китайского экспорта оказывает дополнительное давление на экспортные цены на сталь", - добавил Шевелев.
Согласно данным "Северстали", металлопотребление на рынке РФ
в 2024 году снизилось на 5,7% - до 43,7 миллиона тонн.
В текущем году потребление стали в России ожидается на уровне 38,5-39 миллионов тонн, сообщал Шевелев летом.
В мае ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" рассказала РИА Новости, что ожидает спада потребления проката в России по итогам 2025 года на 10%.
"Норникель" покрывает потребности России в редких металлах, заявил Потанин