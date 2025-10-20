https://1prime.ru/20251020/metro-863706579.html

Ликсутов рассказал о росте Московского метро

20.10.2025

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Московское метро выросло в 1,7 раза за 15 лет, были открыты пять новых линий, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы 15 лет назад - 21 октября 2010 года. "С 2010 года сеть метро выросла в 1,7 раза. Сейчас она насчитывает 306 станций, включая 31 станцию МЦК. Открылись новые линии метро: Солнцевская, Некрасовская, Троицкая, МЦК и Большая кольцевая линия — самое большое в мире метрокольцо и крупнейший в мире проект метростроения", - рассказал Ликсутов. По его словам, в московском метро реализуется одна из самых масштабных в мире программ по обновлению подвижного состава. За 15 лет было закуплено более 5 тысяч новых российских вагонов, а доля составов современного поколения в парке метро увеличилась с порядка 13% до около 79%. "Для обслуживания подвижного состава развивается сеть электродепо — с 2010 года построено и реконструировано уже 14 депо. В 2025 году открыли крупнейший в России инфраструктурный комплекс по обслуживанию и эксплуатации поездов метро, состоящий из депо "Южное" и вагоноремонтного завода "Братеево". В августе для Троицкой линии было открыто первое электродепо — "Столбово", которое в будущем переключится на обслуживание составов Сокольнической линии", - добавил вице-мэр.

