Миллер допустил проблемы на европейском рынке газа при холодной зиме

Миллер допустил проблемы на европейском рынке газа при холодной зиме

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Проблемы могут возникнуть на европейском газовом рынке при холодной зиме, в подземные хранилища региона на данный период закачано почти на 20% меньше газа, чем в прошлом году, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. "Мы видим проблемы, с которыми столкнулась Европа сейчас при закачке в подземные хранилища газа на предстоящую зиму. Не знаю, какая будет зима, прогнозы погоды вещь такая неблагодарная, хотя интересная. Но если зима будет холодной, то могу сказать, что на европейском газовом рынке могут быть проблемы", – указал он в интервью "России 24". По словам Миллера, об этом говорят цифры, которые никто не скрывает. "По-русски это звучит так, что в подземные хранилища Европы закачано газа почти на 20% меньше на данный период, чем в прошлом году. А в отношении такой крупной экономики Европейского Союза, как Германия, по-русски это звучит так, что в подземные хранилища Германии закачано меньше более чем на 20% газа, чем в прошлом году", – обратил он внимание. При этом Германия начала нетто-отбор газа 1-2 октября текущего года, уточнил Миллер, отметив, что в этой стране такие ситуации случались, это "не какое-то экстраординарное событие". "Конечно же, в "Газпроме" очень сильная аналитическая служба. И мы проанализировали, какой же объем закачки газа в подземные хранилища Германии был тогда, в предыдущие годы, когда они начинали отбор из подземных хранилищ 1-2 октября. Так вот, запас газа в подземных хранилищах может быть на 20% больше. Тогда возникает вопрос, а не случится так, что наступит холодная зима, а в подземках газа хватать не будет?", – задался он вопросом. Это новый дополнительный фактор, который может влиять на волатильность цен на газовом рынке, подчеркнул Миллер. "Газовый рынок стал волатильным. И стал волатильным благодаря тому, что в очень большом объеме на газовом рынке, в частности, в закачке газа в ПХГ, туда пришел финансовый капитал, финансовые фонды или спекулятивные фонды, как угодно можно назвать", – продолжил топ-менеджер. Фактор дефицита, при наличии большого процента спекулятивного капитала, будет только еще больше раскручивать спираль волатильности цен на природный газ в осенний и зимний период, указал он.

