Россия суверенна в плане запасов газа, заявил Миллер
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия занимает первое место в мире по запасам газа и абсолютно суверенна в этом плане, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. "По запасам газа мы находимся на первом месте в мире, и в этом плане мы абсолютно суверенны. По запасам газа Россия - страна номер один", – заявил он в интервью телеканалу "Россия 24". Если Россия находится на первом месте по запасам газа и является суверенной страной, то она должна быть суверенна и в технологическом плане, указал Миллер. Этот результат на сегодняшний день достигнут, общий объем российской продукции, которую компания закупает в течение года, составляет 99,6%, уточнил он. "Что касается трубного сортамента - 100%. Для сравнения могу сказать, что в начале нулевых годов, всего 25 лет тому назад, по трубному сортаменту только 28% – это была поставка наших российских производителей, а сегодня мы эксплуатируем самые современные магистральные газопроводы в мире, которые построены на нашей российской трубе", – заключил газовик.
