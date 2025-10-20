https://1prime.ru/20251020/miller-863718741.html

Миллер рассказал о реакции гостей ПМГФ на российское газовое оборудование

энергетика

газ

алексей миллер

россия

газпром

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Гости из недружественных стран на выставке оборудования в рамках Петербургского международного газового форума (ПМГФ) были "сильно удивлены" российскому газовому оборудованию, находились в "состоянии, близком к шоку", сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. ПМГФ "год от года набирает свой вес", и сегодня он "чрезвычайно высок", указал он в интервью "России 24". По словам Миллера, это форум, на котором обсуждаются вопросы архитектуры газового рынка, новые технологии, новое оборудование, "самое главное, это представительная выставка производителей, на которой и демонстрируется это оборудование". "Надо было видеть реакцию наших гостей из недружественных стран. Вы знаете, наверное, можно привести такие слова, как "были сильно удивлены, были сильно поражены, находились в состоянии, близком к шоку", – подчеркнул он. Некоторые из них, как продолжил газовик, уже не один год не были в России, увидели оборудование, которое страна никогда не производила. "Вопрос, который звучал: "Это что, все делает Россия? Это все делаете вы?". На ответ "да" мы чувствовали, что им это слышать не очень приятно", – указал Миллер. Но не менее важно, как подчеркнул топ-менеджер, что Россия ничего не копирует. "Мы являемся по очень многим позициям лидерами в мировой газовой отрасли. И при этом опережаем наших конкурентов на один-два поколения такого оборудования. Поэтому мы чувствуем себя абсолютно уверено и чувствуем себя технологически суверенными", – заключил он.

газ, алексей миллер, россия, газпром