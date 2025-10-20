https://1prime.ru/20251020/miller-863723898.html

Миллер прокомментировал попытки Европы заменить газ из России на СПГ из США

2025-10-20T17:37+0300

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Попытки европейских стран заместить российский газ американским сжиженным природным газом (СПГ) несут очень большие риски, сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. "Говорят: мы пытаемся, пытаемся, пытаемся, все пытаемся полностью заместить (российский газ – ред.) сланцевым газом, СПГ (из США – ред.) и так далее. Но не получается. И очень большой вопрос, получится ли вообще?.. Когда мы видим не какие-то комплексные решения, а попытку одним таким единоразовым, простым решением закрыть проблему, нас это удивляет. На наш взгляд, это очень, очень большие риски, чрезвычайно большие риски", – сказал он в интервью "России 24". Миллер сослался на "авторитетные прогнозы" цен на нефть, не уточнив, о каких именно прогнозах идет речь. "Если даже реальная цена Brent будет как-то приближаться к этим авторитетным прогнозам, то выяснится, что доходность производства сланцевого газа совсем не такая. И возникает вопрос, а кто тогда вообще этим будет заниматься, и кто его будет производить, и откуда он тогда появится на рынке?", – указал газовик. "Мы газовая компания, но мы следим очень внимательно за прогнозами цен на нефть и очень хорошо понимаем, что прогнозы, даже такие амбициозные, сбываются не так редко", – подчеркнул Миллер. Он также обратил внимание, что европейские страны "в свое время выбрали путь достаточно сильной ориентации на возобновляемые источники энергии и даже в чем-то преуспели". "Несколько лет назад одна из крупных экономик Европы гордо заявила, что вот в эти сутки свои электроэнергетические потребности страны полностью обеспечили за счет возобновляемых источников энергии. Но произошел казус буквально через полгода. Солнца нет, ветра нет, и зверь с востока, так называемый арктический антициклон. Возобновляемые источники энергии в структуре электробаланса дают ноль", – продолжил он. Тогда закрыли атомные и угольные станции, единственной возможностью был газ. "Тогда были другие отношения (с европейскими странами – ред.). И мы установили тогда рекорд (по поставкам газа – ред.). При этом мы на этот рекорд пошли абсолютно добровольно, исходя из наших товарищеских, партнерских взаимоотношений на газовом рынке с нашими европейскими партнерами", – указал топ-менеджер. "Возникает вопрос. А что будет, если это произойдет этой зимой, кто за это будет отвечать?", – задался он вопросами.

