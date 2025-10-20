https://1prime.ru/20251020/miller-863725334.html

Наступила новая эпоха математики, заявил Миллер

Наступила новая эпоха математики, заявил Миллер - 20.10.2025, ПРАЙМ

Наступила новая эпоха математики, заявил Миллер

Новая эпоха математики наступила в течение последних нескольких лет, она стала языком искусственного интеллекта (ИИ), заявил председатель правления "Газпрома"... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T18:15+0300

2025-10-20T18:15+0300

2025-10-20T18:15+0300

технологии

россия

алексей миллер

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861646005_0:200:2415:1558_1920x0_80_0_0_6bfc0fdff229ff7d81d62e4019b7a073.jpg

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Новая эпоха математики наступила в течение последних нескольких лет, она стала языком искусственного интеллекта (ИИ), заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. "Наверное, главная черта новой парадигмы – это искусственный интеллект. Что говорят эксперты? Эксперты говорят очень-очень важную вещь. Прямо на наших глазах, в течение последних нескольких лет, наступила новая эпоха математики. Звучит очень громко. Что это значит? Математика стала языком искусственного интеллекта", – сказал он в интервью "России 24". По словам Миллера, математика "обеспечила генерацию новых математических идей и поставила их генерацию на системную основу". Именно это дало возможность "перейти в совершенно новую эпоху, которая открывает колоссальные возможности", указал он. "Человечество уже много веков создает для себя искусственную среду обитания... Абсолютно все, что нас окружает в этом зале и не только в этом зале, придумано людьми. Все это стало возможным благодаря развитию науки в самом широком смысле слова", – отметил Миллер. Возможности создания искусственной среды расширились, она стала "гораздо более комфортной, быстрой и так далее". "Языком, который объединяет науки, которые становятся все больше, языком, который объединяет огромное количество областей знания, является математика. Мы говорим о математике в самом широком ее понятии. Математика является языком научных знаний, науки. Именно благодаря этому языку интеграция знаний в разных науках, в разных областях знаний позволяет нам создавать все более масштабную и более комфортную искусственную среду обитания", – подчеркнул он.

https://1prime.ru/20251009/investory-863333964.html

https://1prime.ru/20251020/miller-863718741.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, алексей миллер, газпром