Наступила новая эпоха математики, заявил Миллер - 20.10.2025, ПРАЙМ
Наступила новая эпоха математики, заявил Миллер
Наступила новая эпоха математики, заявил Миллер - 20.10.2025, ПРАЙМ
Наступила новая эпоха математики, заявил Миллер
Новая эпоха математики наступила в течение последних нескольких лет, она стала языком искусственного интеллекта (ИИ), заявил председатель правления "Газпрома"... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T18:15+0300
2025-10-20T18:15+0300
технологии
россия
алексей миллер
газпром
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Новая эпоха математики наступила в течение последних нескольких лет, она стала языком искусственного интеллекта (ИИ), заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. "Наверное, главная черта новой парадигмы – это искусственный интеллект. Что говорят эксперты? Эксперты говорят очень-очень важную вещь. Прямо на наших глазах, в течение последних нескольких лет, наступила новая эпоха математики. Звучит очень громко. Что это значит? Математика стала языком искусственного интеллекта", – сказал он в интервью "России 24". По словам Миллера, математика "обеспечила генерацию новых математических идей и поставила их генерацию на системную основу". Именно это дало возможность "перейти в совершенно новую эпоху, которая открывает колоссальные возможности", указал он. "Человечество уже много веков создает для себя искусственную среду обитания... Абсолютно все, что нас окружает в этом зале и не только в этом зале, придумано людьми. Все это стало возможным благодаря развитию науки в самом широком смысле слова", – отметил Миллер. Возможности создания искусственной среды расширились, она стала "гораздо более комфортной, быстрой и так далее". "Языком, который объединяет науки, которые становятся все больше, языком, который объединяет огромное количество областей знания, является математика. Мы говорим о математике в самом широком ее понятии. Математика является языком научных знаний, науки. Именно благодаря этому языку интеграция знаний в разных науках, в разных областях знаний позволяет нам создавать все более масштабную и более комфортную искусственную среду обитания", – подчеркнул он.
технологии, россия, алексей миллер, газпром
Технологии, РОССИЯ, Алексей Миллер, Газпром
18:15 20.10.2025
 
Наступила новая эпоха математики, заявил Миллер

Миллер: математика стала языком искусственного интеллекта, наступила ее новая эпоха

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАлексей Миллер
Алексей Миллер - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Алексей Миллер. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Новая эпоха математики наступила в течение последних нескольких лет, она стала языком искусственного интеллекта (ИИ), заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"Наверное, главная черта новой парадигмы – это искусственный интеллект. Что говорят эксперты? Эксперты говорят очень-очень важную вещь. Прямо на наших глазах, в течение последних нескольких лет, наступила новая эпоха математики. Звучит очень громко. Что это значит? Математика стала языком искусственного интеллекта", – сказал он в интервью "России 24".
По словам Миллера, математика "обеспечила генерацию новых математических идей и поставила их генерацию на системную основу". Именно это дало возможность "перейти в совершенно новую эпоху, которая открывает колоссальные возможности", указал он.
"Человечество уже много веков создает для себя искусственную среду обитания... Абсолютно все, что нас окружает в этом зале и не только в этом зале, придумано людьми. Все это стало возможным благодаря развитию науки в самом широком смысле слова", – отметил Миллер.
Возможности создания искусственной среды расширились, она стала "гораздо более комфортной, быстрой и так далее".
"Языком, который объединяет науки, которые становятся все больше, языком, который объединяет огромное количество областей знания, является математика. Мы говорим о математике в самом широком ее понятии. Математика является языком научных знаний, науки. Именно благодаря этому языку интеграция знаний в разных науках, в разных областях знаний позволяет нам создавать все более масштабную и более комфортную искусственную среду обитания", – подчеркнул он.
ТехнологииРОССИЯАлексей МиллерГазпром
 
 
