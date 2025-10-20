https://1prime.ru/20251020/miller-863727213.html

Миллер рассказал, благодаря чему Россия может быстро развивать ИИ

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия благодаря большим запасам природного газа способна на быстрое продвижение в области искусственного интеллекта, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. "У "Газпрома" уже сегодня месторождения, которые мы эксплуатируем и будем эксплуатировать до середины следующего века. Поэтому Россия не только может себе позволить строительство центров обработки данных (ЦОДов), такое быстрое, эффективное продвижение в области искусственного интеллекта. Она это сделает, сделает это быстро. Мы реально сделали шаг в новую эпоху", – указал он в интервью "России 24". Сейчас газовые запасы "Газпрома" составляют 35,1 триллиона кубометров, сказал Миллер, напомнив о перспективах российской Арктики по ресурсам в 87 триллионов кубометров газа. "Мы знаем, как после 2015 года Европа и некоторые с ней начали упорно бороться с первичными энергоресурсами. Ну, в общем, доборолись, войну против первичных энергоресурсов проиграли. А вот "Газпром" не дремал и уже в течение более 20 лет имеет коэффициент прироста своих запасов больше единицы", – сказал он. Возможности создания искусственной среды расширились, она стала гораздо более комфортной, быстрой, указал Миллер. "Главная черта новой парадигмы – это искусственный интеллект, то, что называется железо. В самом широком понимании это ЦОДы. Это и есть тот мозг, тот искусственный интеллект. Это железо, которое, как и вся остальная искусственная среда, требует энергии", – продолжил он. Речь о том, что по сравнению с тем электропотреблением, которое есть в 2026 году, для работы ЦОДов в мире, уже буквально через 4-5 лет потребует электроэнергии в 2,3-2,5 раз больше, рассказал Миллер, отметив, что "это чрезвычайно энергоемкая вещь". При этом, добавил он, энергоресурсы в мире распределены неравномерно, и ЦОДы не будут работать без соответствующей генерации. "Конечно же, у газовой генерации есть свои преимущества для ЦОДов, для центров обработки больших данных, больших цифровых потоков. И в первую очередь это надежность, стабильность поставки природного газа для газовой генерации и дешевизна, что является очень немаловажным в таком капиталоемком направлении нашей работы, как строительство ЦОДов", – сказал Миллер. По его словам, потребности таковы, что это "фактически, удвоение, утроение электропотребления ведущих экономических центров". "Могут ли все экономические центры, ныне существующие, пока себе это позволить? Не знаю. Может быть, нет. Если ответ нет, то следующие слова, которые мы с вами должны произнести, что через некоторое время, они окажутся на обочине мировой экономической архитектуры. России это не грозит. У нас принципиально новые возможности, новые перспективы", – подчеркнул он. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИИ В "ГАЗПРОМЕ" Отвечая на вопрос, пользуются ли ИИ в "Газпроме", Миллер сказал: "Если говорить о "Газпроме", то конечно же сами пользуемся. Мы в настоящее время ведем работу по цифровизации всей цепочки создания стоимости природного газа от геологоразведки до добычи, конечного потребителя. Это цифровизация двойников на технологических объектах, цифровизация моделей сложных технологических процессов. Наши расчеты, наши базовые документы в настоящее время ведем в цифре. Это касается и бюджета, и инвестиционной программы, долгосрочной программы развития". "Газпром" уже не один год работает в цифре. В том числе и в первую очередь работает в цифре с государственными контрольными органами, с министерствами, уточнил Миллер, отметив также налоговую инспекцию. "Если 15 лет назад мы за несколько месяцев могли проработать, проанализировать достаточно ограниченное количество сценариев, а как вы понимаете бюджет и инвестиционная программа "Газпрома" – это масштабные документы, то в настоящее время мы только в течение месяца можем проанализировать десятки самых различных сценариев и вариантов", – указал он. Это, по словам Миллера, один из факторов финансовой устойчивости компании. "Если говорить о председателе правления, то, конечно, тоже. Но собираемся расширять свои компетенции в области ИИ", – рассказал председатель правления о своем опыте использования ИИ.

