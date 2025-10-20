Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго предлагает авансировать строительство крупных энергообъектов - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251020/minenergo-863701559.html
Минэнерго предлагает авансировать строительство крупных энергообъектов
Минэнерго предлагает авансировать строительство крупных энергообъектов - 20.10.2025, ПРАЙМ
Минэнерго предлагает авансировать строительство крупных энергообъектов
Механизм авансирования строительства крупных энергообъектов, в котором 30% инвестиций будет заранее покрываться потребителями, прирабатывается в Минэнерго РФ,... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T00:15+0300
2025-10-20T00:15+0300
энергетика
газ
россия
рф
евгений грабчак
александр панин
александра панина
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863701559.jpg?1760908543
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Механизм авансирования строительства крупных энергообъектов, в котором 30% инвестиций будет заранее покрываться потребителями, прирабатывается в Минэнерго РФ, заявил в ходе заседания комиссии госсовета по энергетике замминистра Евгений Грабчак. "Прорабатываются вопросы совершенствования тарифообразования отрасли, а также существующих рыночных механизмов. Например, рассматриваем модель "30-30-40". Это обсуждаемое всеми авансирование. Предлагаем сформировать систему авансирования всех крупных инвестиционных проектов при условии, что инвестор приносит 30% денежных средств своих собственных, 30% авансирует рынок, и 40% от оставшихся мы предлагаем обеспечивать через институт финансовой поддержки - на эти 40% обеспечивать снижение ставки кредитования до 3-5%", сказал он. Ранее Грабчак упоминал, что сейчас прорабатывается законопроект для стимулирования инвестиций в электроэнергетику, включая инициативу об авансировании строительства генерации, то есть добавления инвестиционных расходов генерирующих компаний в платежи оптовых потребителей заранее, до ввода в эксплуатацию объектов новой генерации. Сейчас механизм строительства новых мощностей предполагает, что генерирующие компании строят инвестпроекты на собственные или заемные средства, а финансирование со стороны потребителей за счет повышения платежей на оптовом энергорынке начинается только после сдачи нового энергетического объекта в эксплуатацию и длится в течение 15-20 лет. Как заявлял РИА Новости в сентябре начальник управления регулирования электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Васильев, введение механизма авансирования строительства энергообъектов пока не обсуждается в ФАС, обращений в службу не было. Введение механизма авансирования строительства энергообъектов может сэкономить для оптовых потребителей энергии 20 триллионов рублей на период до 2042 года при условии выделения ими на строительство 30% от капитальных затрат, говорила ранее журналистам председатель набсовета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, рф, евгений грабчак, александр панин, александра панина
Энергетика, Газ, РОССИЯ, РФ, Евгений Грабчак, Александр Панин, Александра Панина
00:15 20.10.2025
 
Минэнерго предлагает авансировать строительство крупных энергообъектов

В Минэнерго прорабатывают механизм авансирования строительства крупных энергообъектов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Механизм авансирования строительства крупных энергообъектов, в котором 30% инвестиций будет заранее покрываться потребителями, прирабатывается в Минэнерго РФ, заявил в ходе заседания комиссии госсовета по энергетике замминистра Евгений Грабчак.
"Прорабатываются вопросы совершенствования тарифообразования отрасли, а также существующих рыночных механизмов. Например, рассматриваем модель "30-30-40". Это обсуждаемое всеми авансирование. Предлагаем сформировать систему авансирования всех крупных инвестиционных проектов при условии, что инвестор приносит 30% денежных средств своих собственных, 30% авансирует рынок, и 40% от оставшихся мы предлагаем обеспечивать через институт финансовой поддержки - на эти 40% обеспечивать снижение ставки кредитования до 3-5%", сказал он.
Ранее Грабчак упоминал, что сейчас прорабатывается законопроект для стимулирования инвестиций в электроэнергетику, включая инициативу об авансировании строительства генерации, то есть добавления инвестиционных расходов генерирующих компаний в платежи оптовых потребителей заранее, до ввода в эксплуатацию объектов новой генерации.
Сейчас механизм строительства новых мощностей предполагает, что генерирующие компании строят инвестпроекты на собственные или заемные средства, а финансирование со стороны потребителей за счет повышения платежей на оптовом энергорынке начинается только после сдачи нового энергетического объекта в эксплуатацию и длится в течение 15-20 лет.
Как заявлял РИА Новости в сентябре начальник управления регулирования электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Васильев, введение механизма авансирования строительства энергообъектов пока не обсуждается в ФАС, обращений в службу не было.
Введение механизма авансирования строительства энергообъектов может сэкономить для оптовых потребителей энергии 20 триллионов рублей на период до 2042 года при условии выделения ими на строительство 30% от капитальных затрат, говорила ранее журналистам председатель набсовета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯРФЕвгений ГрабчакАлександр ПанинАлександра Панина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала