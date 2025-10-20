https://1prime.ru/20251020/minenergo-863701559.html

Минэнерго предлагает авансировать строительство крупных энергообъектов

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Механизм авансирования строительства крупных энергообъектов, в котором 30% инвестиций будет заранее покрываться потребителями, прирабатывается в Минэнерго РФ, заявил в ходе заседания комиссии госсовета по энергетике замминистра Евгений Грабчак. "Прорабатываются вопросы совершенствования тарифообразования отрасли, а также существующих рыночных механизмов. Например, рассматриваем модель "30-30-40". Это обсуждаемое всеми авансирование. Предлагаем сформировать систему авансирования всех крупных инвестиционных проектов при условии, что инвестор приносит 30% денежных средств своих собственных, 30% авансирует рынок, и 40% от оставшихся мы предлагаем обеспечивать через институт финансовой поддержки - на эти 40% обеспечивать снижение ставки кредитования до 3-5%", сказал он. Ранее Грабчак упоминал, что сейчас прорабатывается законопроект для стимулирования инвестиций в электроэнергетику, включая инициативу об авансировании строительства генерации, то есть добавления инвестиционных расходов генерирующих компаний в платежи оптовых потребителей заранее, до ввода в эксплуатацию объектов новой генерации. Сейчас механизм строительства новых мощностей предполагает, что генерирующие компании строят инвестпроекты на собственные или заемные средства, а финансирование со стороны потребителей за счет повышения платежей на оптовом энергорынке начинается только после сдачи нового энергетического объекта в эксплуатацию и длится в течение 15-20 лет. Как заявлял РИА Новости в сентябре начальник управления регулирования электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Васильев, введение механизма авансирования строительства энергообъектов пока не обсуждается в ФАС, обращений в службу не было. Введение механизма авансирования строительства энергообъектов может сэкономить для оптовых потребителей энергии 20 триллионов рублей на период до 2042 года при условии выделения ими на строительство 30% от капитальных затрат, говорила ранее журналистам председатель набсовета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина.

