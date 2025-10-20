https://1prime.ru/20251020/minenergo-863701725.html

Минэнерго предложило возвращать налоги энергокомпаний в отрасль

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предлагает в качестве одной из мер поддержки возвращать налоговые поступления энергокомпаний на развитие энергетической отрасли, в том числе на субсидирование банковских процентных ставок, заявил в ходе заседания комиссии госсовета по энергетике замминистра Евгений Грабчак. "(Предлагаем - ред.) вместо точечных налоговых льгот для компаний налоговые поступления от них направлять на развитие энергетической отрасли, в том числе субсидирование банковских процентных ставок", - сказал он. Как следует из презентации замминистра, объем распределяемых на развитие налоговых платежей составит 50%, и такой источник финансирования принесет отрасли 400 миллиардов рублей в год. Грабчак рассказал об инициативе министерства сформировать финансовый институт развития, "чтобы отрасль сконцентрировалась на развитии инфраструктуры, а не на устранении кассовых разрывов, которые сейчас возникают". "В качестве отраслевого финансового института развития видим государственного оператора финансовой поддержки. Его задача - обеспечить целевое проектное финансирование строительства и реконструкции объектов электроэнергетики на льготных условиях. Это могут быть и банковские продукты, и бюджетные целевые средства, ну и достаточно развитая у нас финансовая система", - пояснил он. Замминистра назвал это полноценным государственным инвестиционным проектом по развитию базовой инфраструктуры и социально-экономическому развитию страны. По оценкам Минэнерго, каждый МВт, построенный к 2042 году, принесет не менее 4,1 миллиарда рублей ежегодных налоговых поступлений в бюджет РФ.

