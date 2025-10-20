Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20.10.2025
Минэнерго предложило возвращать налоги энергокомпаний в отрасль
Минэнерго предложило возвращать налоги энергокомпаний в отрасль - 20.10.2025, ПРАЙМ
Минэнерго предложило возвращать налоги энергокомпаний в отрасль
Минэнерго РФ предлагает в качестве одной из мер поддержки возвращать налоговые поступления энергокомпаний на развитие энергетической отрасли, в том числе на... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T00:15+0300
2025-10-20T00:36+0300
энергетика
экономика
россия
рф
евгений грабчак
россия, рф, евгений грабчак
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, РФ, Евгений Грабчак
00:15 20.10.2025 (обновлено: 00:36 20.10.2025)
 
Минэнерго предложило возвращать налоги энергокомпаний в отрасль

Минэнерго предложило возвращать налоги энергокомпаний в отрасль в качестве мер поддержки

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предлагает в качестве одной из мер поддержки возвращать налоговые поступления энергокомпаний на развитие энергетической отрасли, в том числе на субсидирование банковских процентных ставок, заявил в ходе заседания комиссии госсовета по энергетике замминистра Евгений Грабчак.
"(Предлагаем - ред.) вместо точечных налоговых льгот для компаний налоговые поступления от них направлять на развитие энергетической отрасли, в том числе субсидирование банковских процентных ставок", - сказал он.
Как следует из презентации замминистра, объем распределяемых на развитие налоговых платежей составит 50%, и такой источник финансирования принесет отрасли 400 миллиардов рублей в год.
Грабчак рассказал об инициативе министерства сформировать финансовый институт развития, "чтобы отрасль сконцентрировалась на развитии инфраструктуры, а не на устранении кассовых разрывов, которые сейчас возникают".
"В качестве отраслевого финансового института развития видим государственного оператора финансовой поддержки. Его задача - обеспечить целевое проектное финансирование строительства и реконструкции объектов электроэнергетики на льготных условиях. Это могут быть и банковские продукты, и бюджетные целевые средства, ну и достаточно развитая у нас финансовая система", - пояснил он.
Замминистра назвал это полноценным государственным инвестиционным проектом по развитию базовой инфраструктуры и социально-экономическому развитию страны. По оценкам Минэнерго, каждый МВт, построенный к 2042 году, принесет не менее 4,1 миллиарда рублей ежегодных налоговых поступлений в бюджет РФ.
 
