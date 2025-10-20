https://1prime.ru/20251020/mineraly-863731389.html
США и Австралия вложат $3 млрд в проекты по критическим минералам
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. США и Австралия намерены совместно инвестировать свыше 3 миллиардов долларов в проекты по критическим минералам в следующие полгода, заявили в Белом доме. "Правительства США и Австралии намерены в течение следующих шести месяцев совместно инвестировать более 3 миллиардов долларов в проекты по критическим минералам, при этом извлекаемые ресурсы в рамках проектов оцениваются в 53 миллиарда долларов", - говорится в распространенном заявлении. Отдельно указывается, что Пентагон инвестирует в строительство завода по переработке галлия мощностью 100 тонн в год в Западной Австралии.
