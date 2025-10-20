https://1prime.ru/20251020/mineraly-863731389.html

США и Австралия вложат $3 млрд в проекты по критическим минералам

США и Австралия вложат $3 млрд в проекты по критическим минералам - 20.10.2025, ПРАЙМ

США и Австралия вложат $3 млрд в проекты по критическим минералам

США и Австралия намерены совместно инвестировать свыше 3 миллиардов долларов в проекты по критическим минералам в следующие полгода, заявили в Белом доме. | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T21:21+0300

2025-10-20T21:21+0300

2025-10-20T21:21+0300

мировая экономика

сша

австралия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859639288_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_a0e9bc72c2975b5be6d1f3a74c467cb3.jpg

ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. США и Австралия намерены совместно инвестировать свыше 3 миллиардов долларов в проекты по критическим минералам в следующие полгода, заявили в Белом доме. "Правительства США и Австралии намерены в течение следующих шести месяцев совместно инвестировать более 3 миллиардов долларов в проекты по критическим минералам, при этом извлекаемые ресурсы в рамках проектов оцениваются в 53 миллиарда долларов", - говорится в распространенном заявлении. Отдельно указывается, что Пентагон инвестирует в строительство завода по переработке галлия мощностью 100 тонн в год в Западной Австралии.

https://1prime.ru/20251020/avstraliya-863731244.html

сша

австралия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, австралия