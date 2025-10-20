Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мутко рассказал, сколько денег "Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251020/mutko--863719157.html
Мутко рассказал, сколько денег "Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO
Мутко рассказал, сколько денег "Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO - 20.10.2025, ПРАЙМ
Мутко рассказал, сколько денег "Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO
"Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO от 15 до 30 миллиардов рублей, разместив примерно 10% акций, сообщил глава госкомпании Виталий Мутко на встрече с... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T14:16+0300
2025-10-20T14:16+0300
экономика
финансы
банки
виталий мутко
владимир путин
дом.рф
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83821/92/838219292_0:0:2839:1597_1920x0_80_0_0_b84eee24070778fc02e693e295d39a26.jpg
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. "Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO от 15 до 30 миллиардов рублей, разместив примерно 10% акций, сообщил глава госкомпании Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Думаем привлечь с рынка где-то от 15 до 30 миллиардов (рублей - ред.), около 10% акций вывести на рынок", - сказал Мутко. По словам главы "Дом.РФ", подготовка к проведению IPO находится на завершающей стадии. "Мы сейчас на завершающей стадии, все организационные вопросы мы решили вместе с Центральным банком, Московской биржей, правительством. Подготовились, поменяли устав, зарегистрировали проспект акций в Центральном банке", - перечислил он.
https://1prime.ru/20251016/zhile-863583507.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83821/92/838219292_207:0:2727:1890_1920x0_80_0_0_4985a23a56d13e1e368474f76694c1bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, виталий мутко, владимир путин, дом.рф, центральные банки
Экономика, Финансы, Банки, Виталий Мутко, Владимир Путин, Дом.РФ, центральные банки
14:16 20.10.2025
 
Мутко рассказал, сколько денег "Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO

Мутко: "Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO до 30 млрд рублей

© POOL | Перейти в медиабанкВиталий Мутко
Виталий Мутко
Виталий Мутко. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. "Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO от 15 до 30 миллиардов рублей, разместив примерно 10% акций, сообщил глава госкомпании Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Думаем привлечь с рынка где-то от 15 до 30 миллиардов (рублей - ред.), около 10% акций вывести на рынок", - сказал Мутко.
По словам главы "Дом.РФ", подготовка к проведению IPO находится на завершающей стадии.
"Мы сейчас на завершающей стадии, все организационные вопросы мы решили вместе с Центральным банком, Московской биржей, правительством. Подготовились, поменяли устав, зарегистрировали проспект акций в Центральном банке", - перечислил он.
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
"Дом.РФ" предсказал существенный рост цен на жилье
16 октября, 11:16
 
ЭкономикаФинансыБанкиВиталий МуткоВладимир ПутинДом.РФцентральные банки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала