Мутко рассказал, сколько денег "Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO

Мутко рассказал, сколько денег "Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO - 20.10.2025, ПРАЙМ

Мутко рассказал, сколько денег "Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO

"Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO от 15 до 30 миллиардов рублей, разместив примерно 10% акций, сообщил глава госкомпании Виталий Мутко на встрече с... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T14:16+0300

2025-10-20T14:16+0300

2025-10-20T14:16+0300

экономика

финансы

банки

виталий мутко

владимир путин

дом.рф

центральные банки

МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. "Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO от 15 до 30 миллиардов рублей, разместив примерно 10% акций, сообщил глава госкомпании Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Думаем привлечь с рынка где-то от 15 до 30 миллиардов (рублей - ред.), около 10% акций вывести на рынок", - сказал Мутко. По словам главы "Дом.РФ", подготовка к проведению IPO находится на завершающей стадии. "Мы сейчас на завершающей стадии, все организационные вопросы мы решили вместе с Центральным банком, Московской биржей, правительством. Подготовились, поменяли устав, зарегистрировали проспект акций в Центральном банке", - перечислил он.

