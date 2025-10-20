https://1prime.ru/20251020/ozon-863723424.html

"Озон" завершил конвертацию АДР в обыкновенные акции МКПАО "Озон"

"Озон" завершил конвертацию АДР в обыкновенные акции МКПАО "Озон" - 20.10.2025, ПРАЙМ

"Озон" завершил конвертацию АДР в обыкновенные акции МКПАО "Озон"

"Озон" завершил автоматическую конвертацию американских депозитарных расписок Ozon в обыкновенные акции МКПАО "Озон", ожидает, что торги на Московской бирже... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T17:23+0300

2025-10-20T17:23+0300

2025-10-20T17:23+0300

акции

рынок

россия

кипр

озон

ozon

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045058_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_29faaa4d391837b07ba117ae1ddbf8f8.jpg

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. "Озон" завершил автоматическую конвертацию американских депозитарных расписок Ozon в обыкновенные акции МКПАО "Озон", ожидает, что торги на Московской бирже возобновятся 11 ноября 2025 года, говорится в сообщении компании. "МКПАО "Озон" сообщает о завершении автоматической конвертации американских депозитарных расписок Ozon в обыкновенные акции МКПАО "Озон". Компания ожидает, что торги обыкновенными акциями МКПАО "Озон" на Московской бирже возобновятся 11 ноября 2025 года. О точной дате Московская биржа заранее проинформирует инвесторов", - сказано в сообщении. Как отметили в "Озон", компания взаимодействует с Московской биржей по вопросу изменения уровня листинга своих обыкновенных акций с третьего на первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Ранее в сентябре Ozon завершил перерегистрацию в российскую юрисдикцию в виде МКПАО "Озон", компания была зарегистрирована на территории САР Октябрьский в Калининградской области. В конце 2024 года акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в форме МКПАО "Озон". Смена юрисдикции будет содействовать росту ликвидности бумаг для инвесторов, снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции, уточнялось в материалах компании.

https://1prime.ru/20251008/ozon-863308416.html

кипр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, россия, кипр, озон, ozon, бизнес