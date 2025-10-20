Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Озон" завершил конвертацию АДР в обыкновенные акции МКПАО "Озон" - 20.10.2025
"Озон" завершил конвертацию АДР в обыкновенные акции МКПАО "Озон"
"Озон" завершил конвертацию АДР в обыкновенные акции МКПАО "Озон" - 20.10.2025, ПРАЙМ
"Озон" завершил конвертацию АДР в обыкновенные акции МКПАО "Озон"
"Озон" завершил автоматическую конвертацию американских депозитарных расписок Ozon в обыкновенные акции МКПАО "Озон", ожидает, что торги на Московской бирже... | 20.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. "Озон" завершил автоматическую конвертацию американских депозитарных расписок Ozon в обыкновенные акции МКПАО "Озон", ожидает, что торги на Московской бирже возобновятся 11 ноября 2025 года, говорится в сообщении компании. "МКПАО "Озон" сообщает о завершении автоматической конвертации американских депозитарных расписок Ozon в обыкновенные акции МКПАО "Озон". Компания ожидает, что торги обыкновенными акциями МКПАО "Озон" на Московской бирже возобновятся 11 ноября 2025 года. О точной дате Московская биржа заранее проинформирует инвесторов", - сказано в сообщении. Как отметили в "Озон", компания взаимодействует с Московской биржей по вопросу изменения уровня листинга своих обыкновенных акций с третьего на первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Ранее в сентябре Ozon завершил перерегистрацию в российскую юрисдикцию в виде МКПАО "Озон", компания была зарегистрирована на территории САР Октябрьский в Калининградской области. В конце 2024 года акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в форме МКПАО "Озон". Смена юрисдикции будет содействовать росту ликвидности бумаг для инвесторов, снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции, уточнялось в материалах компании.
"Озон" завершил конвертацию АДР в обыкновенные акции МКПАО "Озон"

Озон завершил конвертацию американских депозитарных расписок в акции МКПАО Озон

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. "Озон" завершил автоматическую конвертацию американских депозитарных расписок Ozon в обыкновенные акции МКПАО "Озон", ожидает, что торги на Московской бирже возобновятся 11 ноября 2025 года, говорится в сообщении компании.
"МКПАО "Озон" сообщает о завершении автоматической конвертации американских депозитарных расписок Ozon в обыкновенные акции МКПАО "Озон". Компания ожидает, что торги обыкновенными акциями МКПАО "Озон" на Московской бирже возобновятся 11 ноября 2025 года. О точной дате Московская биржа заранее проинформирует инвесторов", - сказано в сообщении.
Как отметили в "Озон", компания взаимодействует с Московской биржей по вопросу изменения уровня листинга своих обыкновенных акций с третьего на первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
Ранее в сентябре Ozon завершил перерегистрацию в российскую юрисдикцию в виде МКПАО "Озон", компания была зарегистрирована на территории САР Октябрьский в Калининградской области.
В конце 2024 года акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в форме МКПАО "Озон".
Смена юрисдикции будет содействовать росту ликвидности бумаг для инвесторов, снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции, уточнялось в материалах компании.
"Ozon Банк" будет выдавать дебетовые карты через свои банкоматы
