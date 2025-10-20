Пакистан внедрил механизм бартерной торговли с Россией и Афганистаном

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
07:59 20.10.2025
 
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 окт – ПРАЙМ. Пакистан внедрил пересмотренный механизм бартерной торговли с предприятиями Афганистана, Ирана и России после внесения ключевых поправок, направленных на повышение удобства двусторонней торговли, сообщил телеканал Geo со ссылкой на документы министерства торговли.
"Федеральное правительство дает указание внести поправки в механизм бартерной торговли между предприятиями 2023 года, а именно…. после подпункта (2) вставить следующий новый подпункт: "(3) Настоящий постановление применяется только к Афганистану, Ирану и России", - отмечается в документе.
В частности, власти Пакистана смягчили требование об обязательном экспорте перед импортом, что позволило осуществлять одновременные импортные и экспортные операции. Частным компаниям также разрешено создавать консорциумы для содействия торговле в рамках пересмотренной структуры.
Срок завершения бартерных сделок был увеличен с 90 до 120 дней, а список конкретных товаров, разрешенных в рамках механизма, был отменен. Обновленная структура была согласована с общими указами об экспортно-импортной политике для повышения согласованности и эффективности ее реализации.
Пакистан внедрил механизм бартерной торговли с Афганистаном, Ираном и Россией в июне 2023 года. Его реализация столкнулась с рядом операционных трудностей, в частности были выявлены проблемы, связанные с ограничениями на разрешённые и неразрешённые товары, а также с узким перечнем товаров, подлежащих торговле. Заинтересованные стороны также выразили обеспокоенность по поводу требования о проверке контрактов пакистанскими представительствами за рубежом, условий экспорта перед импортом и 90-дневного срока урегулирований для одобренных таможней транзакций. Все это замедлило коммерческую деятельность и создало трудности для трейдеров.
Для решения этих проблем министерство торговли провело консультации с государственными и частными заинтересованными сторонами, включая государственный банк Пакистана, министерство иностранных дел, федеральное налоговое управление и систему "Единое окно" Пакистана, прежде чем окончательно доработать поправки.
 
