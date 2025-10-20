https://1prime.ru/20251020/pas-863734032.html
Боливия обратится к США для борьбы с нехваткой топлива
Боливия обратится к США для борьбы с нехваткой топлива
2025-10-20T22:25+0300
ЛА-ПАС (Боливия), 20 окт - ПРАЙМ. Боливия обратится к США и соседним странам для решения проблемы нехватки топлива в стране, сообщил журналистам избранный президент Боливии Родриго Пас. "Мы говорили с правительством США, чтобы вместе с дружественными странами, такие как Бразилия, Уругвай, Парагвай и Аргентина, мы могли сотрудничать в целях разрешения ситуации с длинными очередями за топливом", - сказал он. Боливия столкнулась с нехваткой валютной ликвидности еще в 2023 году из-за сокращения экспорта природного газа в Аргентину, что, в свою очередь, отразилось на импорте топлива. Водители вынуждены выстраиваться в длинные очереди и проводить ночи у бензоколонок, чтобы заправить машины. Решения этой проблемы требуют боливийцы в первую очередь от нового президента. В воскресенье избирательный суд по итогам подсчета более 97% голосов назвал победителем второго тура выборов президента Боливии центриста Родриго Паса. Он вступит в должность 8 ноября.
