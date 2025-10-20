Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Боливия обратится к США для борьбы с нехваткой топлива - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251020/pas-863734032.html
Боливия обратится к США для борьбы с нехваткой топлива
Боливия обратится к США для борьбы с нехваткой топлива - 20.10.2025, ПРАЙМ
Боливия обратится к США для борьбы с нехваткой топлива
Боливия обратится к США и соседним странам для решения проблемы нехватки топлива в стране, сообщил журналистам избранный президент Боливии Родриго Пас. | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T22:25+0300
2025-10-20T22:25+0300
мировая экономика
боливия
сша
аргентина
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/71/842157184_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_f0f108c50f413e59594a05bc0b6e056b.png
ЛА-ПАС (Боливия), 20 окт - ПРАЙМ. Боливия обратится к США и соседним странам для решения проблемы нехватки топлива в стране, сообщил журналистам избранный президент Боливии Родриго Пас. "Мы говорили с правительством США, чтобы вместе с дружественными странами, такие как Бразилия, Уругвай, Парагвай и Аргентина, мы могли сотрудничать в целях разрешения ситуации с длинными очередями за топливом", - сказал он. Боливия столкнулась с нехваткой валютной ликвидности еще в 2023 году из-за сокращения экспорта природного газа в Аргентину, что, в свою очередь, отразилось на импорте топлива. Водители вынуждены выстраиваться в длинные очереди и проводить ночи у бензоколонок, чтобы заправить машины. Решения этой проблемы требуют боливийцы в первую очередь от нового президента. В воскресенье избирательный суд по итогам подсчета более 97% голосов назвал победителем второго тура выборов президента Боливии центриста Родриго Паса. Он вступит в должность 8 ноября.
https://1prime.ru/20251018/briks-863666793.html
боливия
сша
аргентина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/71/842157184_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_caadbb2ffb76913f0c2e9c231e3ddacc.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, боливия, сша, аргентина
Мировая экономика, БОЛИВИЯ, США, АРГЕНТИНА
22:25 20.10.2025
 
Боливия обратится к США для борьбы с нехваткой топлива

Боливия обратится к США и соседним странам для решения проблемы нехватки топлива

 | Перейти в медиабанкБоливия
Боливия
Боливия. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛА-ПАС (Боливия), 20 окт - ПРАЙМ. Боливия обратится к США и соседним странам для решения проблемы нехватки топлива в стране, сообщил журналистам избранный президент Боливии Родриго Пас.
"Мы говорили с правительством США, чтобы вместе с дружественными странами, такие как Бразилия, Уругвай, Парагвай и Аргентина, мы могли сотрудничать в целях разрешения ситуации с длинными очередями за топливом", - сказал он.
Боливия столкнулась с нехваткой валютной ликвидности еще в 2023 году из-за сокращения экспорта природного газа в Аргентину, что, в свою очередь, отразилось на импорте топлива. Водители вынуждены выстраиваться в длинные очереди и проводить ночи у бензоколонок, чтобы заправить машины.
Решения этой проблемы требуют боливийцы в первую очередь от нового президента.
В воскресенье избирательный суд по итогам подсчета более 97% голосов назвал победителем второго тура выборов президента Боливии центриста Родриго Паса. Он вступит в должность 8 ноября.
Флаг Боливии - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Боливии необходимо участие в БРИКС, считает эксперт
18 октября, 15:59
 
Мировая экономикаБОЛИВИЯСШААРГЕНТИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала