“Не для всех”. Раскрыты детали ноябрьского повышения пенсий

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. В ноябре 2025 года пройдет плановый перерасчет пенсий для отдельных категорий граждан. Кому придет повышенная пенсия, рассказал агентству “Прайм” профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.“Важно понимать, что это не общая индексация для всех пенсионеров, а уточнение выплат для тех, у кого изменились условия или подтвердилось право на специальные надбавки. Данная процедура регламентирована российским пенсионным законодательством, в частности, законом "О страховых пенсиях”, - отметил он.Наибольшая прибавка к пенсии, по словам юриста, ожидает тех, кому в октябре исполнилось 80 лет, или установлена первая группа инвалидности. По закону для них устанавливается двойной размер фиксированной выплаты. Таким образом, базовая часть пенсии увеличивается с 8907,70 рубля до 19 129,40 рубля. Дополнительно к этому положена ежемесячная компенсация по уходу в размере 1314 рублей.“В итоге общая прибавка может составить более 10 000 рублей. Этот перерасчет происходит автоматически, без заявлений”, - указал эксперт.Также в ноябре будут повышены выплаты для тех, у кого установлен ежеквартальный перерасчет. Например, для бывших работников летного состава гражданской авиации. Основанием является выслуга лет, которая должна составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Если человек уволился по состоянию здоровья, требования к стажу снижаются до 20 и 15 лет соответственно. Размер доплаты у каждого свой, он зависит от стажа, должности и других факторов и может достигать 25 тысяч рублей для пилотов.Также на повышение пенсии могут рассчитывать работники угольной промышленности, ранее занятые на подземных и открытых горных работах. Для этого необходим стаж не менее 25 лет, а для работников ведущих профессий, занятых на наиболее тяжелых и вредных участках работы, этот норматив снижен до 20 лет. Размер повышения индивидуален, он рассчитывается в процентном соотношении от прежнего заработка и зависит от общего стажа на производстве. В среднем ежемесячная доплата для этой категории граждан может составлять от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей. Точная сумма определяется Социальным фондом России на основании предоставленных документов о зарплате и стаже.Для всех перечисленных категорий граждан повышение пенсий в ноябре является плановым мероприятием. Однако, как подчеркивает Виноградов, есть различие в процедуре оформления. Если для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы увеличение выплаты происходит в автоматическом режиме, то работникам авиации и угольной промышленности необходимо было заблаговременно, до 30 сентября 2025 года, представить в Соцфонд полный пакет документов, подтверждающих специальный стаж и условия труда.

