Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
“Не для всех”. Раскрыты детали ноябрьского повышения пенсий - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251020/pensii-863638955.html
“Не для всех”. Раскрыты детали ноябрьского повышения пенсий
“Не для всех”. Раскрыты детали ноябрьского повышения пенсий - 20.10.2025, ПРАЙМ
“Не для всех”. Раскрыты детали ноябрьского повышения пенсий
В ноябре 2025 года пройдет плановый перерасчет пенсий для отдельных категорий граждан. Кому придет повышенная пенсия, рассказал агентству “Прайм” профессор,... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T03:03+0300
2025-10-20T03:03+0300
пенсии
социальный фонд
вадим виноградов
ниу вшэ
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/43/838644352_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_923c35b83826bb47e766fe1c031ac144.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. В ноябре 2025 года пройдет плановый перерасчет пенсий для отдельных категорий граждан. Кому придет повышенная пенсия, рассказал агентству “Прайм” профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.“Важно понимать, что это не общая индексация для всех пенсионеров, а уточнение выплат для тех, у кого изменились условия или подтвердилось право на специальные надбавки. Данная процедура регламентирована российским пенсионным законодательством, в частности, законом "О страховых пенсиях”, - отметил он.Наибольшая прибавка к пенсии, по словам юриста, ожидает тех, кому в октябре исполнилось 80 лет, или установлена первая группа инвалидности. По закону для них устанавливается двойной размер фиксированной выплаты. Таким образом, базовая часть пенсии увеличивается с 8907,70 рубля до 19 129,40 рубля. Дополнительно к этому положена ежемесячная компенсация по уходу в размере 1314 рублей.“В итоге общая прибавка может составить более 10 000 рублей. Этот перерасчет происходит автоматически, без заявлений”, - указал эксперт.Также в ноябре будут повышены выплаты для тех, у кого установлен ежеквартальный перерасчет. Например, для бывших работников летного состава гражданской авиации. Основанием является выслуга лет, которая должна составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Если человек уволился по состоянию здоровья, требования к стажу снижаются до 20 и 15 лет соответственно. Размер доплаты у каждого свой, он зависит от стажа, должности и других факторов и может достигать 25 тысяч рублей для пилотов.Также на повышение пенсии могут рассчитывать работники угольной промышленности, ранее занятые на подземных и открытых горных работах. Для этого необходим стаж не менее 25 лет, а для работников ведущих профессий, занятых на наиболее тяжелых и вредных участках работы, этот норматив снижен до 20 лет. Размер повышения индивидуален, он рассчитывается в процентном соотношении от прежнего заработка и зависит от общего стажа на производстве. В среднем ежемесячная доплата для этой категории граждан может составлять от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей. Точная сумма определяется Социальным фондом России на основании предоставленных документов о зарплате и стаже.Для всех перечисленных категорий граждан повышение пенсий в ноябре является плановым мероприятием. Однако, как подчеркивает Виноградов, есть различие в процедуре оформления. Если для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы увеличение выплаты происходит в автоматическом режиме, то работникам авиации и угольной промышленности необходимо было заблаговременно, до 30 сентября 2025 года, представить в Соцфонд полный пакет документов, подтверждающих специальный стаж и условия труда.
https://1prime.ru/20251015/pensii--863528013.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/43/838644352_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4429da1b7d28269ab2d565957d4fa417.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пенсии, социальный фонд, вадим виноградов, ниу вшэ, общество
Пенсии, Социальный фонд, Вадим Виноградов, НИУ ВШЭ, Общество
03:03 20.10.2025
 
“Не для всех”. Раскрыты детали ноябрьского повышения пенсий

Профессор Виноградов разъяснил, кому повысят пенсии в ноябре

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. В ноябре 2025 года пройдет плановый перерасчет пенсий для отдельных категорий граждан. Кому придет повышенная пенсия, рассказал агентству “Прайм” профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
“Важно понимать, что это не общая индексация для всех пенсионеров, а уточнение выплат для тех, у кого изменились условия или подтвердилось право на специальные надбавки. Данная процедура регламентирована российским пенсионным законодательством, в частности, законом "О страховых пенсиях”, - отметил он.
Наибольшая прибавка к пенсии, по словам юриста, ожидает тех, кому в октябре исполнилось 80 лет, или установлена первая группа инвалидности. По закону для них устанавливается двойной размер фиксированной выплаты. Таким образом, базовая часть пенсии увеличивается с 8907,70 рубля до 19 129,40 рубля. Дополнительно к этому положена ежемесячная компенсация по уходу в размере 1314 рублей.
“В итоге общая прибавка может составить более 10 000 рублей. Этот перерасчет происходит автоматически, без заявлений”, - указал эксперт.
Также в ноябре будут повышены выплаты для тех, у кого установлен ежеквартальный перерасчет. Например, для бывших работников летного состава гражданской авиации. Основанием является выслуга лет, которая должна составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Если человек уволился по состоянию здоровья, требования к стажу снижаются до 20 и 15 лет соответственно. Размер доплаты у каждого свой, он зависит от стажа, должности и других факторов и может достигать 25 тысяч рублей для пилотов.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Социальную доплату к пенсии передадут в ведение СФР
15 октября, 10:05
Также на повышение пенсии могут рассчитывать работники угольной промышленности, ранее занятые на подземных и открытых горных работах. Для этого необходим стаж не менее 25 лет, а для работников ведущих профессий, занятых на наиболее тяжелых и вредных участках работы, этот норматив снижен до 20 лет. Размер повышения индивидуален, он рассчитывается в процентном соотношении от прежнего заработка и зависит от общего стажа на производстве. В среднем ежемесячная доплата для этой категории граждан может составлять от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей. Точная сумма определяется Социальным фондом России на основании предоставленных документов о зарплате и стаже.
Для всех перечисленных категорий граждан повышение пенсий в ноябре является плановым мероприятием. Однако, как подчеркивает Виноградов, есть различие в процедуре оформления. Если для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы увеличение выплаты происходит в автоматическом режиме, то работникам авиации и угольной промышленности необходимо было заблаговременно, до 30 сентября 2025 года, представить в Соцфонд полный пакет документов, подтверждающих специальный стаж и условия труда.
 
ПенсииСоциальный фондВадим ВиноградовНИУ ВШЭОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала