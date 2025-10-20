Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251020/pensii-863706140.html
Роднина пояснила слова о пенсиях в России
2025-10-20T06:11+0300
2025-10-20T06:12+0300
общество
госдума
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Ирина Роднина выразила недоумение из-за общественной реакцией на ее высказывания о пенсионной системе России, сообщает портал Sport 24.Корреспондент спросил ее, удивила ли ее критика после ее высказывания.“Я не поняла такую реакцию. Просто надо же подогревать. Видно, в конце лета всем было нечем заняться — новостей никаких нет. Я никак на это не реагировала. &lt;…&gt; Я там что, какую-то неправду сказала? Видно, слово "пенсия" вызывает у всех такую реакцию”, — отметила депутат.Ранее, в августе, в комментарии о справедливости пенсий Роднина охарактеризовала их как "пособие по старости", а не заработную плату. Она также обратила внимание на отсутствие государственных пенсионных систем в ряде стран и рекомендовала молодежи заранее формировать личные пенсионные накопления, проявляя финансовую самостоятельность.
общество , госдума
Общество , Госдума
06:11 20.10.2025 (обновлено: 06:12 20.10.2025)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка, пенсионное удостоверение.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение.. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Ирина Роднина выразила недоумение из-за общественной реакцией на ее высказывания о пенсионной системе России, сообщает портал Sport 24.
Корреспондент спросил ее, удивила ли ее критика после ее высказывания.
“Я не поняла такую реакцию. Просто надо же подогревать. Видно, в конце лета всем было нечем заняться — новостей никаких нет. Я никак на это не реагировала. <…> Я там что, какую-то неправду сказала? Видно, слово "пенсия" вызывает у всех такую реакцию”, — отметила депутат.
Ранее, в августе, в комментарии о справедливости пенсий Роднина охарактеризовала их как "пособие по старости", а не заработную плату. Она также обратила внимание на отсутствие государственных пенсионных систем в ряде стран и рекомендовала молодежи заранее формировать личные пенсионные накопления, проявляя финансовую самостоятельность.
ОбществоГосдума
 
 
