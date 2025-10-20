https://1prime.ru/20251020/pensii-863706140.html
Роднина пояснила слова о пенсиях в России
Роднина пояснила слова о пенсиях в России - 20.10.2025, ПРАЙМ
Роднина пояснила слова о пенсиях в России
Депутат Госдумы Ирина Роднина выразила недоумение из-за общественной реакцией на ее высказывания о пенсионной системе России, сообщает портал Sport 24. | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T06:11+0300
2025-10-20T06:11+0300
2025-10-20T06:12+0300
общество
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/15/840961535_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_9b98f78f87f9e7cffb27905ccf6ca649.jpg
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Ирина Роднина выразила недоумение из-за общественной реакцией на ее высказывания о пенсионной системе России, сообщает портал Sport 24.Корреспондент спросил ее, удивила ли ее критика после ее высказывания.“Я не поняла такую реакцию. Просто надо же подогревать. Видно, в конце лета всем было нечем заняться — новостей никаких нет. Я никак на это не реагировала. <…> Я там что, какую-то неправду сказала? Видно, слово "пенсия" вызывает у всех такую реакцию”, — отметила депутат.Ранее, в августе, в комментарии о справедливости пенсий Роднина охарактеризовала их как "пособие по старости", а не заработную плату. Она также обратила внимание на отсутствие государственных пенсионных систем в ряде стран и рекомендовала молодежи заранее формировать личные пенсионные накопления, проявляя финансовую самостоятельность.
https://1prime.ru/20251020/pensii-863638955.html
https://1prime.ru/20251015/vyplaty-863519337.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/15/840961535_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_a257264c7b4c24b8df17f0c9ba3856b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , госдума
Роднина пояснила слова о пенсиях в России
Депутат Роднина удивилась реакции на свое высказывание о пенсии в России
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ.
Депутат Госдумы Ирина Роднина выразила недоумение из-за общественной реакцией на ее высказывания о пенсионной системе России, сообщает портал
Sport 24.
Корреспондент спросил ее, удивила ли ее критика после ее высказывания.
“Не для всех”. Раскрыты детали ноябрьского повышения пенсий
“Я не поняла такую реакцию. Просто надо же подогревать. Видно, в конце лета всем было нечем заняться — новостей никаких нет. Я никак на это не реагировала. <…> Я там что, какую-то неправду сказала? Видно, слово "пенсия" вызывает у всех такую реакцию”, — отметила депутат.
Ранее, в августе, в комментарии о справедливости пенсий Роднина охарактеризовала их как "пособие по старости", а не заработную плату. Она также обратила внимание на отсутствие государственных пенсионных систем в ряде стран и рекомендовала молодежи заранее формировать личные пенсионные накопления, проявляя финансовую самостоятельность.
Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и пособий