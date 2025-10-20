https://1prime.ru/20251020/pensii-863706140.html

Роднина пояснила слова о пенсиях в России

Роднина пояснила слова о пенсиях в России - 20.10.2025, ПРАЙМ

Роднина пояснила слова о пенсиях в России

Депутат Госдумы Ирина Роднина выразила недоумение из-за общественной реакцией на ее высказывания о пенсионной системе России, сообщает портал Sport 24.

МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Ирина Роднина выразила недоумение из-за общественной реакцией на ее высказывания о пенсионной системе России, сообщает портал Sport 24.Корреспондент спросил ее, удивила ли ее критика после ее высказывания.“Я не поняла такую реакцию. Просто надо же подогревать. Видно, в конце лета всем было нечем заняться — новостей никаких нет. Я никак на это не реагировала. <…> Я там что, какую-то неправду сказала? Видно, слово "пенсия" вызывает у всех такую реакцию”, — отметила депутат.Ранее, в августе, в комментарии о справедливости пенсий Роднина охарактеризовала их как "пособие по старости", а не заработную плату. Она также обратила внимание на отсутствие государственных пенсионных систем в ряде стран и рекомендовала молодежи заранее формировать личные пенсионные накопления, проявляя финансовую самостоятельность.

