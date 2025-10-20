Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сократила ввоз пива из Китая - 20.10.2025
Россия сократила ввоз пива из Китая
Россия сократила ввоз пива из Китая
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре снизила ввоз пива из Китая до минимума за четыре месяца - до 4,1 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. Так, российские компании в первый осенний месяц резко снизили ввоз китайского пива - почти на 40%, до 4,1 миллиона долларов. Это стало минимумом за последние четыре месяца. В то же время российские поставки пива в Китай в сентябре сократились в пять с половиной раз за месяц, составив 169,8 тысячи долларов. Всего за первые три квартала текущего года Россия приобрела у Китая пива на 29,3 миллиона долларов, что на треть больше уровня годом ранее. При этом российские компании отгрузили на китайский рынок этого напитка на 9,1 миллиона долларов (12,3 миллиона за тот же период годом ранее).
10:56 20.10.2025
 
Пиво - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Росстандарт: новый ГОСТ на пиво поможет очистить рынок от фальсификата
Заголовок открываемого материала